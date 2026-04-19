Лажни дојави за бомби го паузираа неделниот шопинг во Ист гејт и Дајмонд мол (фото)

Лажни дојдави за бомби преку електронска пошта беа испратени денеска до Министерството за внатрешни работи за трговските центри „East gate“ и „Diamond“ во Скопје.

По повеќе од двочасовната проверка во внатрешноста и околу објектите, МВР соопшти дека дојавите дека се поставени електронски направи се лажни. Нема информации за тоа кој ги испратил мејловите до МВР.

– Денеска (19.04.2026) на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговските центри „East gate“ и „Diamond“ во Скопје се поставени експлозивни направи. Веднаш по добиените пријави преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници во внатрешноста и околу објектите, при што е утврдено дека станува збор за лажни дојави за бомби – се наведува во соопштението од МВР.

Претходно денеска вработени во трговскиот центар Ист гејт за МИА изјавија дека околу 10:30 часот добиле порака да ги напуштат своите работи места, по што трговскиот центар беше затворен за купувачите, а оние кои сакаа да влезат беа вражани од полицајците кои го обезбедуваа трговскиот центар.

Полициски службеници презедоа мерки и извршија проверки во трговските центри.

Ова е прв пат дојави за бомби да има за двата најголеми скопски трговски центри во недела, кога очекувано најголем дел од граѓаните пазарат таму бидејќи во другите продавници е неработен ден.