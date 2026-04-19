Лажни дојави за бомби го паузираа неделниот шопинг во Ист гејт и Дајмонд мол (фото)

19/04/2026 14:07

Лажни дојдави за бомби преку електронска пошта беа испратени денеска до Министерството за внатрешни работи за трговските центри „East gate“ и „Diamond“ во Скопје. 

По повеќе од двочасовната проверка во внатрешноста и околу објектите, МВР соопшти дека дојавите дека се поставени електронски направи се лажни. Нема информации за тоа кој ги испратил мејловите до МВР. 

– Денеска (19.04.2026) на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговските центри „East gate“ и „Diamond“ во Скопје се поставени експлозивни направи. Веднаш по добиените пријави преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници во внатрешноста и околу објектите, при што е утврдено дека станува збор за лажни дојави за бомби – се наведува во соопштението од МВР.

Претходно денеска вработени во трговскиот центар Ист гејт за МИА изјавија дека околу 10:30 часот добиле порака да ги напуштат своите работи места, по што трговскиот центар беше затворен за купувачите, а оние кои сакаа да влезат беа вражани од полицајците кои го обезбедуваа трговскиот центар.

Полициски службеници презедоа мерки и извршија проверки во трговските центри.

 

Ова е прв пат дојави за бомби да има за двата најголеми скопски трговски центри во недела, кога очекувано најголем дел од граѓаните пазарат таму бидејќи во другите продавници е неработен ден. 

 

Враќањето на ДДВ за дизел-горивата на 18 проценти дополнително ќе ги погоди граѓаните, вели Филипче
Нова планинарска патека на Пелистер
Приказни за животните, музички хепенинг… Скопје годинава одбележува сто години од Зоолошката градина
Пожар кај Арбанашко, Старо Нагоричане изгореа сува трева, смрека и дабова шума
Мицкоски лично ќе гарантирал дека рудникот за антимон нема да загадува
Спасен живот на пациент со трансплантација на црн дроб и подобрен квалитет на живот кај пациентка со трансплантиран бубрег
Најстудено изутринава во Берово минус еден степен, највисока температура во Скопје и Велес – осум степени
Сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност

