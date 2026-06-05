Кошта најавува можно „кастрење“ на шансите за вета

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, ја поддржа идејата за поедноставување на правилата за прием на нови членки во Европската Унија, велејќи дека блокот мора да го забрза процесот на проширување за да им покаже на своите партнери од Западен Балкан дека е сериозен во врска со претворањето на нивните европски амбиции во реалност.

Во ексклузивно интервју за „Еуроњуз“ Кошта предложи измени во сегашната методологија за проширување, која често се опишува како гломазна и извор на фрустрација во регионот, каде што некои земји чекаат членство речиси две децении.

„Моментално мора да гласаме повеќе од 40 пати во целиот процес“, рече Кошта, додавајќи дека ЕУ би можела да го намали бројот на фази на донесување одлуки за да ја направи постапката поефикасна.

Членството во ЕУ бара едногласно одобрување од сите земји-членки во различни фази од процесот на преговори, што им дава на националните влади моќ на вето.

„Лично, не мислам дека е потребна едногласност за отворање поглавја и групи. Едногласност е потребна само за нивно затворање“, објасни Кошта. Тој се осврна на 33-те преговарачки поглавја, групирани во шест тематски групи, што кандидатите мора успешно да ги завршат пред да станат членки на Унијата.

Тој рече дека билатералните спорови што би можеле да ја одложат кандидатурата на една земја треба да се решат меѓу самите земји, со поддршка на европските институции, без да станат пречка за процесот на пристапување.

Неговите коментари доаѓаат по значајниот пробив во кандидатурата на Украина за ЕУ, откако унгарскиот премиер Петер Маѓар го укина двегодишното вето на Будимпешта за преговорите со Киев по договорот за правата на унгарското малцинство во Украина, со што се стави крај на месеците застој. Кошта го опиша „новиот став на Унгарија кон Европската Унија“ како позитивен.

Тој, исто така, предложи поголема употреба на транзициските периоди за кандидатите за да се направи процесот поефикасен. Сличен пристап веќе постои во Заедничката земјоделска политика на ЕУ, преку која европските земјоделци добиваат финансиска поддршка.

„Од претходните проширувања научивме дека секогаш сме воведувале преодни клаузули во области како што се земјоделството и слободното движење. Сега, кога зборуваме за особено предизвикувачко проширување, веројатно ќе бидат потребни преодни клаузули и за институционални прашања“, рече Кошта во пресрет на самитот ЕУ-Западен Балкан.

Тој не прецизираше како новите членки би можеле постепено да се интегрираат во институциите на ЕУ. Неодамна, германскиот канцелар Фридрих Мерц предложи Украина да добие ограничено право на глас како дел од моделот на „придружено членство“ пред да стане полноправна членка. Во заедничка статија објавена во февруари, албанскиот премиер Еди Рама и српскиот претседател Александар Вучиќ повикаа на забрзана интеграција без право на вето. Во пракса, ова би значело учество во европските институции и присуство на преговарачката маса, но без сите овластувања на полноправно членство. И Србија и Албанија се официјални кандидати за пристапување.

Изборот на Црна Гора за домаќин е многу симболичен. Земјата се смета за најнапреден кандидат меѓу сите земји кои се стремат да се приклучат кон ЕУ, а многумина веруваат дека би можела да стане 28-ма членка на Унијата веќе во 2028 година. Кошта го опиша таквото сценарио како „возможно“.

Ова би претставувало голем пробив во политиката на проширување, која беше заглавена сè до руската инвазија на Украина во 2022 година, кога геополитичката ситуација му даде нова итност на процесот. Црна Гора често се смета за политички и симболично важен, но управлив случај поради нејзината релативно мала големина.

Во пресрет на состанокот, Париз и Берлин изготвија заеднички нон-пејпер во кој се повикува на „нов импулс“ во политиката на проширување преку поедноставување на процедурите и обезбедување дополнителни стимулации за постепена интеграција на кандидатите во ЕУ.

„Се стремиме кон нов, процесно ориентиран пристап што ги отстранува премногу формализираните пречки во средните фази и ја поедноставува сегашната методологија“, се вели во документот, кој го виде Euronews. Според дипломатски извори, предлогот е дизајниран првенствено имајќи ги предвид Западен Балкан и Молдавија и не содржи никаква референца за Украина. Киев врши притисок врз Брисел да најде начин за забрзување на процесот на пристапување, претставувајќи го членството во ЕУ како клучна гаранција за повоената безбедност во отсуство на перспектива за членство во НАТО.

Во меѓувреме, ЕУ разговара за зајакнување на малку познатата клаузула за заемна одбрана во член 42.7 од Договорот за Европската Унија, што би можело да ѝ обезбеди на Украина дополнителна заштита од идна агресија.Во Брисел се развиваат и разни алтернативни опции за побрза интеграција на Украина под имиња како „обратно членство“, „придружено членство“ и „олеснето членство“, но досега ниту една од нив не ужива широка поддршка. Сепак, Кошта изрази оптимизам во врска со преговорите со Киев.

„Верувам дека е можно истовремено да се отворат и веднаш да се затворат неколку поглавја на Украина, бидејќи земјата веќе направила што е потребно за да ги заклучи“, рече тој. |