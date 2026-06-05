Кос: Македонија и Бугарија треба да ја вратат довербата, ние сме подготвени да ви олесниме

Лидерите на Европската унија и земјите од Западен Балкан се собираат денес во Тиват на самитот ЕУ-Западен Балкан. Се очекува самитот да се фокусира на напредокот во преговорите за пристапување, спроведувањето на Планот за раст за Западен Балкан, предлозите за постепена интеграција на земјите кандидати и регионалната соработка. Во пресрет на самитот, порталот „Европски Западен Балкан“ направи интервју со европската комесарка за проширување Марта Кос.

Европската комисија секогаш вели дека проширувањето мора да остане процес базиран на заслуги. Сепак, случајот со Северна Македонија покажува дека билатералните спорови продолжуваат да го попречуваат процесот. Дали очекувате напредок во решавањето на ќор-сокакот во Северна Македонија?

Добрососедските односи и регионалната соработка се суштински дел од процесот на европска интеграција на кандидатите. Во случајот со Северна Македонија, ние сме подготвени да ја завршиме почетната фаза од преговорите за пристапување со Северна Македонија штом таа ќе ја спроведе својата обврска за завршување на уставните измени, како што беше наведено од лидерите на ЕУ по нивниот самит во јули 2022 година. Исто така е многу важно Бугарија и Северна Македонија да се обноват и вратат меѓусебната доверба и ние остануваме подготвени да ги олесниме тие дискусии.

Самитот ЕУ-Западен Балкан се одржува во Тиват во време на интензивна дискусија за иднината на проширувањето. Кои теми, според вас, ќе бидат клучни во разговорите со лидерите и која очекувате да биде најважната порака за граѓаните на регионот?

Во Унгарија има нова влада, има нова динамика во процесот на проширување на сите нивоа. Најважната порака за земјите од Западен Балкан од ЕУ е дека ние напредуваме и вашата работа напредува.Гледаме дека Црна Гора и Албанија јасно се движат во следната фаза од нивниот процес на пристапување. Има многу позитивна енергија околу она што се прави во моментов, и очекувам многу од тоа да се види за време на самитот во Тиват.

Во последните недели, неколку земји-членки на ЕУ излегоа со различни предлози за нови модели на интеграција пред полноправно членство. Како го гледате досегот на предложените модели? Дали мислите дека е потребна реформа во оваа насока и дали ќе има официјална дискусија за оваа тема во догледна иднина?

Овие предлози воведуваат нова динамика во дискусијата и тоа е многу добредојдено. Ние не користиме методологија слична на онаа што ја користев пред 40 години, кога Шпанија и Португалија се приклучија на ЕУ. Потребно е да видиме што можеме да направиме поинаку за да можеме да одговориме на геополитичката ситуација, која денес никогаш не е поинаква отколку што беше во претходните процеси на проширување. Не можам да кажам каков ќе биде резултатот од оваа дискусија, но постепената интеграција е една од областите каде што навистина би можеле да одиме подлабоко. Значи, она што го знаеме од дискусиите е дека земјите-членки сакаат да се држат до принципот базиран на заслуги, што е важно. Вие велите дека навистина треба да се грижиме за основите – владеење на правото, борба против корупцијата, човековите права и медиумскиот плурализам – и се согласувам со ова. Со постепена интеграција, би можеле многу порано да им покажеме на граѓаните дека нивната земја има корист од фактот дека веќе се приклучува кон ЕУ во моментов, не само додека чека полноправно членство во ЕУ.

Во писмото што неодамна го испративте до земјите од регионот, предупредивте за бавното темпо на спроведување на реформите и ризикот од губење на средства од Планот за раст. Што го предизвикува ова бавно темпо – дали Планот е премногу амбициозен или владите не се доволно посветени на спроведување на реформите?

Ситуацијата за плановите за раст е различна во секоја земја. Со Планот за раст и Механизмот за реформи за раст, ја зголемивме повеќе од двојно финансиската помош за Западен Балкан и обезбедивме финансиски стимулации за реформите што земјите треба да ги подготват на својот пат кон ЕУ. Кандидатите ги поставија своите амбиции и се ставија себеси на возачкото седиште, но резултатот е мал. Писмата беа испратени за да се информираат земјите каде се наоѓаат во однос на грејс периодот за исполнување на целите до јуни. Планот за раст се базира на перформанси, што значи дека средствата се ослободуваат по испораката. Тие беа дизајнирани да додадат поддршка и охрабрување и добро да ја исполнат таа цел. Го знаеме ова бидејќи гледаме дека се спроведуваат многу реформи.

Што ќе се случи со средствата што земјата не може да ги повлече во предвидените временски рокови? Дали Европската комисија веќе размислува за прераспределба на средствата за оние земји што спроведуваат реформи, како што се Црна Гора и Албанија, кои ќе добијат најголем број транши?

Реформата мора да остане приоритет за корисниците, со цел да го извлечат максимумот од она што Планот за раст може да им го понуди. Инструментот за реформи и раст е инструмент базиран на перформанси каде што средствата се ослободуваат само кога реформите се целосно спроведени. Нашиот фокус е да ги поддржиме земјите да се реформираат за да можат да добијат пари.

Неодамна зборувавте и за Србија во контекст на Планот за раст. Кои се главните пречки за понатамошно исплаќање на средства за Србија? Дали Европската комисија ги смета само судските закони како чекор назад?

Измените на судските закони треба да бидат во согласност со стандардите на ЕУ, а препораките од мислењето на Венецијанската комисија треба целосно да се имплементираат. Комисијата континуирано проценува дали се исполнети релевантните услови за поддршка во рамките на финансиските инструменти на ЕУ. Ова е дел од нормалното спроведување на овие инструменти и важи во текот на целиот процес во фазата на секое барање за плаќање. Продолжуваме да ја поддржуваме Србија на нејзиниот пат кон ЕУ и во исто време очекуваме властите да ги почитуваат и почитуваат ефикасните демократски механизми, владеењето на правото и човековите права.

Вашите пофалби за усвојувањето на збир изборни закони во Народното собрание на Србија предизвикаа бројни реакции. Експертската заедница е на мислење дека усвоените закони се козметички промени и недоволни за подобрување на изборните услови. Дали Европската комисија верува дека е реално следните избори во Србија да бидат слободни и фер, и каква ќе биде нејзината реакција ако тоа не е случај?

Усвојувањето на изборните закони го нареков „прв важен чекор“ за поддршка на слободни и фер избори. Ова не беше проценка за тоа колку добро ќе функционираат законите, туку поддршка за насоката на движење што тие ја покажуваат. Продолжуваме тесно да соработуваме со српските власти во однос на усвојувањето на два клучни преостанати закони за борба против корупцијата и финансирање на политички активности, во согласност со препораките на Канцеларијата за демократски институции и човекови права (ОДИХР). Во врска со изборите, правилното функционирање на демократските институции на Србија е во сржта на процесот на пристапување на Србија во ЕУ. Србија треба да гарантира соодветни услови за граѓаните-набљудувачи на изборите да ги спроведуваат своите активности во средина без притисок и заплашување.

Минатиот месец беше постигнат договор за формирање работна група за изготвување на Договорот за пристапување на Црна Гора. Дали во моментов постои правна рамка за дефинирање на построги заштитни клаузули на кои инсистираат голем број земји-членки?

Изготвувањето се одвива во рамките на ad hoc работната група на советот – земјите-членки на ЕУ. Тука ќе се обликува местото на Црна Гора во рамките на Европската Унија. Работната група беше договорена дури кон крајот на април, така што е во рана фаза. Заштитните мерки не се нови во овој процес и ќе бидат одлучени за време на процесот на изготвување, па како ќе изгледаат ќе стане појасно како што продолжува процесот на изготвување.

Со оглед на тоа што подготовките за Договорот за пристапување на Црна Гора започнаа, можеме ли поконкретно да зборуваме за датумот за завршување на преговорите?

Процесот на проширување не функционира според фиксни временски рокови бидејќи има повеќе фактори што влегуваат во игра. Првиот од нив е брзината со која земјите ги спроведуваат потребните реформи. Изработката на договорот за пристапување за Црна Гора е исклучително позитивен чекор на крајот од процесот, но не одредува датум на завршување. Црна Гора сè уште има важна работа што треба да ја заврши во групата „фундаментални“ работи за владеење на правото и судството и тоа ќе бара значителен напор пред завршувањето на преговорите. Напорната работа на Црна Гора се исплати и тој моментум треба да се продолжи сега во последните фази.

Што беше одлучувачко за забрзувањето на процесот на Албанија и дали очекувате земјата да започне со затворање на некои преговарачки поглавја до крајот на годината?

Земјите-членки и Комисијата оценија дека Албанија ги исполнила привремените барања за владеење на правото. Откако една земја ќе исполни сè, ние во ЕУ мора да бидеме решителни, да ја почитуваме нашата страна од договорот и да исполниме сè за возврат. Албанија стана втората земја-кандидат, по Црна Гора, што стигна до оваа клучна фаза во процесот на пристапување. Сепак, се далеку од крајот на процесот. Всушност, тие се на почетокот на најтешката фаза од преговорите, што е затворање на поглавјата. Со ова, ние не работиме на временски рокови, туку на резултати додека работиме со Албанија за да се подготвиме за нејзино приклучување кон Унијата.