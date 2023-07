Колекцијата на книги на Чарли Вотс на аукција

Тој беше најпознат како тапанар на Ролингстоунс, но далеку од сцената Чарли Вотс беше страствен собирач на модерна литература.

Неговата библиотека содржела десетици ретки први изданија, вклучително и потпишаните први изданија на Големиот Гетсби на Ф. Скот Фицџералд и The Hound Of The Baskervilles на Артур Конан Дојл.

Сега, две години по неговата смрт, некои од тие скапоцени камења ќе бидат ставени на аукција.

Се продава и колекцијата на џез сувенири на тапанарот.

Christie’s, кој е домаќин на аукцијата, ќе ги прикаже главните моменти во Њујорк, Лос Анџелес и Лондон пред продажбата на 28-29 септември.

Потпишаната копија на Гетсби води на аукцијата, со проценета цена од 200.000-300.000 фунти.

Фицџералд ја посвети книгата на сценаристот на МГМ, Харолд Голдман, со кого работеше на комедијата на Роберт Тејлор и Вивиен Ли од 1938 година, „A Yank In Oxford“.

Натписот гласи: „За Харолд Голдман, оригиналниот „Гетсби“ од оваа приказна, со благодарност што ми дозволи да ги откријам овие тајни од неговото минато“.

Исто така, на продажба е доказна копија од Невестата на Евелин Во, која авторот ја испратил до пријателите за нивни коментари во 1944 година. Во подоцна направил неколку промени во романот, вклучително и препишување на крајот и промена на некои имиња.

Првото издание на авантурата на Шерлок Холмс, „Hound Of The Baskervilles“ е потпишано со коментар: „Го измислив Дартмур пред да ја напишам оваа книга“, упатување на амбиентот на книгата.

Други најважни предмети вклучуваат ретки и први изданија на книги од Агата Кристи, П.Г. Водхаус и Џејмс Џојс.

„Беше среќен што ги поседуваше овие работи“, вели Пол Секстон, кој ја напиша авторизираната биографија на Вотс, Charlie’s Good Tonight.

„Го ценеше времето дома и читаше на пат, така што литературата беше многу важен дел од неговата кариера.

Тој додаде: „Мислам дека не ги стекнал затоа што знаел дека ќе станат вредни, тој сакаше да ги поседува овие одлични дела и ги следел, со помош на експерти, оригиналните први изданија“.

Книгите не беа единствената страст на ѕвездата. Тој, исто така, собрал сувенири од американската граѓанска војна, антички сребрен прибор, винтиџ автомобили, комплети за тапани, па дури и гардероба од оделата Savile Row на Едвард VIII.

Но, неговата најголема животна опсесија беше џезот. Растејќи на Вембли, тој и неговиот доживотен пријател Дејв Грин ги заштедија сите пари за да купат плочи со 78 вртежи во минута од Џели Рол Мортон, Џони Додс, Чарли Паркер и Дизи Гилеспи.

Еден од неговите омилени беше Walkin’ Shoes од квартетот Gerry Mulligan, со тапани на Чико Хамилтон, кого Вотс се обиде да го имитира.

Тој почнал да собира џез снимки и слични ефемери во неговите тинејџерски години, а тоа се забрзало само штом Ролингстоунс почнале да заработуваат пари.

„Тој беше под огромно влијание не само од звукот на џезот, туку и од изгледот на џезот“, вели Секстон.

„Ако некој носел одредена кошула на една од нивните класични корици на албуми, тогаш тој морал да ја има таа кошула“.

„Неговата љубов кон џезот никогаш не го напушти“, додава Грин, кој ја нарече колекцијата на Вотс „навистина зачудувачки“.

Некои од тие предмети сега се продаваат од имотот на покојниот музичар, со посебен фокус на неговиот омилен саксофонист Чарли Паркер.

Меѓу многуте се и Паркеровата картичка за членство на здружени музичари, неговите договори за сесиите на Алто Брејк и пар награди на Даун Бит од 1952 година.

Исто така, ќе биде прикажана нотираната партитура на Џорџ Гершвин за Порги и Бес, со проценета цена од 10.000 до 15.000 фунти.

Но, додека Вотс беше страствен колекционер на музички сувенири, тој никогаш не можеше целосно да ја опфати идејата луѓето да купуваат артефакти на Ролингстоунс.

„Мислам дека мислеше дека се малку луди“, вели Секстон. „Тој никогаш не се навлезе во митологијата околу Ролингстоунс.

„На крајот на денот, навистина, тоа сепак беше работа за него – колку и да беше работа на која беше многу горд“.

Аукцијата ќе се одржи во два дела, продажба во живо во седиштето на Кристи во Лондон на 28 септември и онлајн продажба која ќе трае од 15 до 29 септември.

Најдобрите предмети ќе бидат изложени во Лос Анџелес од 25 до 29 јули, во Њујорк од 5 до 8 септември и во Лондон од 20 до 27 септември.