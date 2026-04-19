Која е разликата помеѓу блокадите на Ормускиот теснец од страна на САД и Иран?

Изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека затворањето на Ормускиот теснец од страна на Иран е „чудно“ бидејќи блокадата на САД „веќе го затвори преминот“ покрена прашања за тоа што всушност подразбираат мерките што ги спроведуваат двете страни.

Иако обете политики се нарекуваат блокади, методите на нивно спроведување и целите се значително различни.

Иран, преку својот Врховен совет за национална безбедност, објави дека има намера да воспостави строга контрола врз сообраќајот низ Ормускиот теснец сè додека не заврши војната и не се воспостави траен мир во регионот. Според оваа одлука, бродовите што минуваат низ теснецот подлежат на детална контрола, вклучително и собирање податоци за бродовите, издавање дозволи за премин и собирање такси за безбедносни, заштитни и еколошки услуги.

Америка сака да го ослаби Иран

Во пракса, таков пристап значи делумно ограничување на сообраќајот и зајакнување на иранската контрола врз еден од најважните поморски патишта во светот, пишува Индекс.

Од друга страна, блокадата на САД, како што првично ја претстави Трамп, требаше да се однесува на сите бродови што се обидуваат да влезат или излезат од теснецот, вклучително и пресретнувањето на бродови што му плаќаат на Иран за надоместоци за премин. Сепак, официјалното толкување на американската војска е малку поинакво. Фокусот е на блокирање на иранските пристаништа, а не на целосно затворање на самиот теснец за меѓународен сообраќај.

Американската страна нагласува дека нема намера да се меша во слободата на пловидба на бродовите што патуваат до или од пристаништата надвор од Иран, со што се обидува да го одржи континуитетот на глобалната трговија.

Во пракса, ова значи дека Иран активно се обидува да го контролира и ограничи сообраќајот низ теснецот, додека Соединетите Американски Држави ги фокусираат своите мерки првенствено на економски притисок врз Иран, без формално да го забранат преминот за други земји.