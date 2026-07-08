Кој во Европа троши најмногу енергија за разладување?

08/07/2026 15:33

Во Европската Унија, Италија е лидер во потрошувачката на енергија за ладење, со 26,3 илјади тераџули, по што следат Шпанија (14,3 TJ) и Грција (11,9 TJ) регистрирани во 2024 година, објави денес Евростат.

Во Европската Унија, Италија е лидер во потрошувачката на енергија за ладење, со 26,3 илјади тераџули, по што следат Шпанија (14,3 TJ) и Грција (11,9 TJ) регистрирани во 2024 година, објави денес Евростат.

Исто така, вкупната потрошувачка на енергија во ЕУ се дуплираше во периодот од 2018 до 2024 година, од 40,5 TJ на 80,4 TJ, објавува Adnkronos.

Во тој период, потрошувачката се зголемуваше секоја година, со исклучок на 2023 (-1,9%) и 2020 (-2,5%), кои забележаа намалување во споредба со претходните години.

Кипар и Малта се издвојуваат со најголем удел во енергијата што се користи за ладење на домаќинствата, со 16 и 15 проценти, соодветно, по што следат Грција (7,4 проценти), Шпанија (2,5 проценти) и Италија (2,3 проценти).

Поврзани содржини

„Лагите за „трета економија“ ги разби и ММФ, дури и Косово е пред нас“, велат од СДСМ
Српски „Ало“ купува телевизија и радио во Скопje
ММФ: Геополитичките кризи го прават бакарот сè повреден, Македонија сè уште не ги користи резервите во Иловица
Цените на нафтата скокнаа по американските напади врз Иран
Реконструираната пруга за товарен железнички сообраќај Драчево – Илинден ќе профункционира за дваесетина дена
ЕУ воведува нови правила за авионски патувања
Ребалансот е фактура за владиниот дебакл, тврди пратеникот Фатмир Битиќи
Падна инфлацијата во јуни

Најчитани