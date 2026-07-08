Кој во Европа троши најмногу енергија за разладување?

Во Европската Унија, Италија е лидер во потрошувачката на енергија за ладење, со 26,3 илјади тераџули, по што следат Шпанија (14,3 TJ) и Грција (11,9 TJ) регистрирани во 2024 година, објави денес Евростат.

Во Европската Унија, Италија е лидер во потрошувачката на енергија за ладење, со 26,3 илјади тераџули, по што следат Шпанија (14,3 TJ) и Грција (11,9 TJ) регистрирани во 2024 година, објави денес Евростат.

Исто така, вкупната потрошувачка на енергија во ЕУ се дуплираше во периодот од 2018 до 2024 година, од 40,5 TJ на 80,4 TJ, објавува Adnkronos.

Во тој период, потрошувачката се зголемуваше секоја година, со исклучок на 2023 (-1,9%) и 2020 (-2,5%), кои забележаа намалување во споредба со претходните години.

Кипар и Малта се издвојуваат со најголем удел во енергијата што се користи за ладење на домаќинствата, со 16 и 15 проценти, соодветно, по што следат Грција (7,4 проценти), Шпанија (2,5 проценти) и Италија (2,3 проценти).