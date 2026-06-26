Ќе се реконструираат општинската зграда и Домот на култура во Валандово

Општина Валандово на крајот од месецов започнува со реконструкција на два јавни објекти – општинската зграда и Домот на културата „25 Мај“. Градежните активности, како што информираат општинските власти, ќе започнат од понеделник, по потпишувањето на договорот со компанијата „ИБО ПОД“.

Проектот предвидува спроведување на мерки за енергетска ефикасност, чија цел е да се намали потрошувачката на енергија, пониски трошоци за одржување и создавање подобри услови за работа и користење на објектите.

– Во општинската зграда ќе биде извршена целосна модернизација на системот за греење, преку инсталација на современа топлинска пумпа со фенкојлер систем за греење и ладење, што ќе овозможи значително поголема енергетска ефикасност и комфор во текот на целата година. Во Домот на културата „25 Мај“ ќе биде поставен нов котел за греење, со што ќе се подобрат енергетската ефикасност, условите за одржување на културните настани и комфорот во објектот, информираат од Општина Валандово.

Проектот се реализира со финансиска поддршка преку заем-грант од програмата на Министерството за финансии и Светска банка, а согласно договорот, реконструкцијата треба да биде завршена најдоцна до 31 декември оваа година.

Од Општината соопштуваат дека, и покрај градежните активности, работата на општинската администрација ќе продолжи непречено и сите услуги за граѓаните ќе се извршуваат редовно и без прекин.