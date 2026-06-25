Ќафасан, Блаце и Свети Наум добиваат „One Stop Shop“, но кога точно, Сали не кажа

25/06/2026 13:39

Системот „One Stop Shop“ наскоро ќе биде операционализиран и на граничните премини Ќафасан, Блаце и Свети Наум, одговори заменик-претседателот на Владата Беким Сали, на пратеничко прашање од пратеничката Арбана Пашоли, која побара ставање во функција на системот за заеднички гранични контроли на преминот Блаце Дебар.

Според заменик-претседателот на Владата, Сали, одржувањето на добри односи со соседите е една на политиките на владиниот кабинет.

-Владата нема затворено процес кој што долго време беше очекуван за олеснување на движењето на граѓаните меѓу двете соседни земји. Како што е познато, првата фаза од олеснувањето на движењето беше со системот One Stop Shop на Табановце, а за неколку денови со Република Албанија ќе се операционализира делот за движење на граѓаните на Ќафасан, во Блаце и Свети Наум. Оваа Влада сериозно пристапува на оваа тема и одржувањето на добрите односи со соседите е една од нашите политики и програмски определби – одговори Сали.

Пратеничката Арбана Пашоли искажа незадоволство од одговорот заради како што рече непрецизирани рокови и стартот на овој систем на заеднички гранични контроли.

Поврзани содржини

Академијата за административни службеници влегува во завршна фаза на подготовка
Родителите на починатите деца од „Пулс“ не сакаат изземање на обвинителката Сарамандова
Во среда и во сабота само жени може да се капат во базенот во Тетово
Данела Арсовска прашува: Каде е обвинението против Ганиу за дивоградбите и фалсификатите во Чаир?
Жичницата и понатаму надвор од функција – сервисот сè уште не е направен
Време е Македонија да добие национална опсерваторија, Скопското астрономско друштво отвора повик за граѓаните
На Урологија презентирана нова метода за откривање микроскопски траги од тумор во крвта
Нови докази во случајот „Пулс“

Најчитани