Кина смести огромен дата центар во морето за поголемо ладење

Првиот подводен дата центар кој добива струја од ветер во светот започна со работа покрај брегот на Шангај, додека Кина напредува со решенија за енергетските предизвици создадени од бумот на вештачката интелигенција во земјата.

Демонстративниот проект за подводен центар за податоци во Шангај Линганг, кој започна во мај, има капацитет од 24 мегавати. Тоа е заеднички напор помеѓу HiCloud Technology и China Communications Construction, државна компанија.

Сместен на повеќе од 10 км од брегот на Шангај, центарот за податоци е потопен 10 метри под површината на водата и се напојува од блиска ветерна фарма на море. Според кинеската влада, центарот за податоци ја намалува потрошувачката на енергија за повеќе од една петтина во споредба со копнените центри за податоци.

Тоа е затоа што, покрај тоа што се напојува со обновлива енергија, неговите вкупни потреби за енергија се помали поради природниот ефект на ладење што доаѓа од потопувањето во морска вода.

Во традиционален, копнен центар за податоци, помеѓу 25% и 40% од вкупната побарувачка за електрична енергија доаѓа од потребата за цевководи со ладна вода околу серверите за да се спречи нивно прегревање.

Традиционалните центри за податоци, познати како физичкиот столб на вештачката интелигенција, исто така се под лупа поради количината на вода што ја користат. Поседувањето центри за податоци во морето ја намалува потребата од резерви на слатка вода.

Оваа недела, Универзитетскиот институт на Обединетите нации за вода, животна средина и здравје предупреди дека водниот отпечаток на центрите за податоци може да достигне 9,3 билиони литри до 2030 година – доволно за да се задоволат годишните домашни потреби за вода на сите 1,3 милијарди жители на подсахарска Африка.

HiCloud го лансираше првиот комерцијален подводен центар за податоци во светот во Хаинан, тропски остров во јужна Кина, во 2023 година. Но, лансирањето во Шангај е првиот проект што се напојува со енергија од ветер на море. Фармата е речиси видлива од брегот на Линганг, високотехнолошка зона за слободна трговија во источен Шангај, која е исто така дом на гигафабрика на „Тесла“.

Кина ја направи поддршката за вештачката интелигенција централен столб на својата економска и развојна стратегија. Минатата година објави акционен план за вештачката интелигенција кој повика на забрзување на изградбата на дата центри. Владата, исто така, вети дека снабдувањето со чиста енергија за инфраструктурата за вештачка интелигенција ќе биде „значително зголемено“ до 2030 година.