Кантри ѕвездата Тоби Кит почина на 62 години од рак на желудник, ова се симптомите кои се игнорираат

Кантри ѕвездата Тоби Кит почина на 62-годишна возраст, според објавата на веб-страницата на пејачот, а причината за неговата смрт е рак на желудникот.

Пејачот на „Should’ve Been a Cowboy“ почина на 62 години на 5 февруари 2024 година, околу 18 месеци откако откри дека се лекувал од болеста.

„Тоби Кит мирно почина на 5 февруари, опкружен со своето семејство“, се вели во соопштението. „Тој ја бореше својата борба со благодат и храброст. Ве молиме почитувајте ја приватноста на неговото семејство во овој момент“.

Кит сè уште настапуваше до декември, кога свиреше на настапи во Лас Вегас, еден месец по објавувањето на неговиот последен албум.

Од што умре Тоби Кит?

Кит почина од рак на желудникот.

Ракот на желудникот „не е една од најчестите причини за смрт од рак, но проблемот е во тоа што, кога ќе се дијагностицира, честопати е во доцна фаза“, вели д-р Вилијам Чеј, гастроентеролог на Универзитетот во Мичиген за здравство, за TODAY.com, додавајќи дека во овие случаи, ракот обично напредува побрзо.

Во јуни 2022 година, Кит сподели дека му бил дијагностициран рак на желудникот во есента 2021 година и дека бил на третман. Тој почина нешто повеќе од две години по неговата дијагноза.

„Последните 6 месеци ги поминав примајќи хемотерапија, зрачење и операција“, објави тој во своите први јавни коментари за неговата болест. „Засега, толку добро. Ми треба време да дишам, да се опоравам и да се релаксирам“.

„Со нетрпение очекувам да го поминам ова време со моето семејство. Но, ќе ги видам фановите порано отколку подоцна. Едвај чекам.”

Чеј вели дека третманите што ги добивал Кит „би биле многу потипични за рак на желудник во доцна фаза“.

Кит сподели ажурирање за неговата состојба на 28 септември 2023 година, кога ги прими наградите за кантри икона на инаугуративното доделување на People’s Choice Country Awards на Гранд Оле Опри во Нешвил.

„Се чувствувам прилично добро“, изјави Тоби за Е! Вести во тоа време. „Тоа е малку тобоганот. Добивате добри денови и, знаете, сте горе-долу, горе-долу. Секогаш е нула до 60 и 60 до нула, но денес се чувствувам добро“.

Кит додаде дека неговиот рак во тоа време се намалил за околу една третина од неговата големина.

Тој исто така настапи на настанот, пеејќи ја „Don’t Let the Old Man In“ од филмот на Клинт Иствуд „The Mule“.

„Јас поминувам низ мојата борба со ракот во последните неколку години и тоа е навистина инспиративно за многу луѓе“, рече тој за време на настанот пред шоуто на NBC. „И кога се вратив на ТВ за прв пат и настапував во живо пред публика во живо, мислев дека е соодветно“.

Последните настапи на Кит се случија во триото распродадени шоуа во Лас Вегас на 10, 11 и 14 декември 2023 година.

„Тие се некакви рехабилитациони шоуа, вратете го бендот во синхронизација, натерајте ме повторно да се тркалам“, рече тој во видеото во кое ги најавува настапите. „Прв пат во целиот мој живот отсуствувам повеќе од две години“.

„Преку КОВИД и ракот, стариот ѓавол по малку ме следеше“, додаде тој. „Го фатив за рогови во моментов, па наместо само да седиме и да чекаме, ќе го собереме бендот повторно“.

Што предизвикува рак на желудникот?

Ракот на желудникот е петти најчест рак во светот и е предизвикан од промените во начинот на функционирање на стомачните клетки, според Националниот институт за рак.

Најчестиот тип е аденокарцином, кој потекнува од највнатрешната обвивка на желудникот, според Американското здружение за рак.

Фактори на ризик за рак на желудникот вклучуваат употреба на тутун, дебелина, гастроезофагеална рефлуксна болест, исхрана богата со солена и чадена храна, возраст и семејна историја. Мажите имаат речиси двојно поголема веројатност да бидат дијагностицирани со оваа болест отколку жените, според NCI. Просечната возраст на дијагноза е околу 68 години.

Пиењето алкохол „до прекумерно“, што е вообичаено кај некои Американци, исто така може да го зголеми ризикот од рак на желудникот, вели Чеј. „Животниот стил е многу важно за ракот“.

Во светот, „бр. 1 водечка причина за рак на желудник е инфекција со бактерија наречена Helicobacter pylori“, додава тој. Бактеријата е почеста во другите делови на светот каде што стапката на рак на желудник е повисока.

Симптоми на рак на желудникот

Ракот на желудникот може да биде тешко да се открие рано, бидејќи симптомите обично почнуваат да се покажуваат сè додека ракот не се прошири, според Националниот институт за рак.

„Многу пати пациентите не добиваат значајни симптоми додека ракот не е далеку напреднат“, вели Чеј. „Чувствувате болки во стомакот (или) гадење. Но, тоа се симптоми кои сите ги добиваме и лесно може да се игнорираат“.

Симптомите на рак на желудникот вклучуваат:

Лошо варење и непријатност во стомакот

Чувство на надуеност после јадење

Блага мачнина

Горушица

Губење на апетит

Крв во столицата

Повраќање

Губење на тежината без позната причина

Жолтица

Собирање на течност во абдоменот

Проблеми со голтање

Многу лекари ја користат смртта на Кит како можност да ја зголемат свеста за овие рани знаци на рак на желудникот кои често се игнорираат како рефлукс на киселина, анемија, болка после јадење, необјаснето губење на тежината или чувство на ситост и покрај тоа што јадете само малку.

„Многу од овие работи се релативно безопасни. Но, се разбира, со рак, така те добива“, изјави за NBC News д-р Фабијан Џонстон, шеф на одделот за гастроинтестинална онкологија во Медицина Џонс Хопкинс.