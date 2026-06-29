Како да се преживее екстремна топлина? Жителите на јужна Европа ја знаат тајната

Туристите трчаат наоколу на светлото сонце без покривки за глава. Некои го пијат своето прво пиво веќе за време на појадокот, а други поминуваат многу часови на плажа, поради што завршуваат со изгореници од сонце.

Како што топлотните бранови ги креваат температурите до рекордни максимуми во централна и северна Европа, многумина се обраќаат кон јужњаците за совети како да го преживеат жешкото време.

Опасности од топлотен удар

Неколку туристи во Грција починаа од топлотен удар во последните години. Многумина не ги сфаќаат ризиците од пешачење на пладневна топлина.

Кога е 37 степени Целзиусови во сенка, температурите на места директно изложени на сонце може да се искачат до 60 степени. Грчките лекари предупредуваат дека луѓето можат многу брзо да дехидрираат. Ризикот од топлотен удар е многу висок, особено кај постарите лица.

Симптомите на топлотен удар вклучуваат конфузија и дезориентација, а тоа постојано доведува до фатални несреќи, особено во оддалечените, планински области каде што луѓето се изгубиле, не можеле да повикаат помош на телефон и не можеле да бидат пронајдени доволно брзо.

Грците не помислуваат на одење или одење во текот на жешките часови околу пладне. Потоа многумина лежат во затемнети соби за да се одморат, а идеално е претходно да се разладат со клима уред. Тие постојано ги држат ролетните спуштени за време на топлотните бранови.

Туристи на плажа, локални жители на „сиеста“

Туристите од Северна Европа кои доаѓаат во Шпанија и Португалија честопати ја потценуваат моќта на екстремната топлина од околу 40 степени Целзиусови и значително поинтензивната сончева светлина.

Сепак, тие наскоро можат да станат опасни по живот, особено за децата и постарите лица.

На Мајорка, популарен остров за туристи, болничарите редовно излегуваат да им помогнат на луѓето кои се справуваат со болести поврзани со топлината.

Некои одат на планинарење во средината на најжешкиот дел од годината, без вода и во лесни сандали наместо чевли. Ако ги изгубат и по патот, би можеле да се доведат во дополнителна опасност.

Некои од постудените земји се изгоруваат на сонце вториот ден затоа што не се навикнати на такво време или затоа што не користат доволно крема за сончање или не користат такви со доволен заштитен фактор.

Локалните жители одат на плажа наутро и се враќаат дома околу 10 часот или одат само навечер по 18 часот, избегнувајќи ги најжешките часови помеѓу.

Додека туристите се одмараат на плажите, Шпанците и Португалците, доколку можат, прават попладневна пауза „сиеста“ и многу барови се затвораат во тоа време.

Локалното население, кое го јаде својот главен оброк само околу 21 часот, предлага полесни оброци во текот на денот и избегнување туристички места што ги искушуваат посетителите со „локална храна“ како што се риба со помфрит или печени стекови.

Хидратацијата е клучна

Во Италија, луѓето се релаксираат со различни навики, почнувајќи со хидратација.

Температурите често се околу 35 степени во најжешкиот период од годината, а луѓето се потпираат на бројни фонтани за вода за пиење во градовите. Римјаните одат на јавни фонтани со вода за пиење (насони) каде што можат да се напијат и малку да се разладат. Застануваат кај нив некое време, се напиваат неколку голтки, а потоа продолжуваат.

Луѓето исто така инстинктивно се движат кон сенката и намерно го избегнуваат сонцето.

Како по правило, Италијанците внимателно ги планираат своите денови за да имаат што е можно помалку обврски во средината на најжешкиот дел од денот и наместо тоа да се одморат. Многу села или градови оживуваат дури навечер кога температурите се намалуваат.

Спреј со вода

Французите, од друга страна, често ја навлажнуваат кожата со спреј со вода кога е жешко надвор.

Шишиња со спреј генерално се достапни во аптеките, па дури и осигурителните компании препорачуваат да го навлажнувате лицето и рацете неколку пати на ден.

Штом ќе излезете од дома, треба да носите шише со спреј со вас, како и шише со вода, кое може да се види насекаде.

Французите го прскаат лицето со вода неколку пати, а исто така го ладат и задниот дел од главата или рацете и нозете, честопати и на другите луѓе.