Како да го заштитите вашиот телефон и други уреди од прегревање поради високи температури

Дури и да немаше топлински бранови како оние што имавме можност да ги доживееме во последните недели, летната жега не е особено пријателска за електронските уреди како што се паметните телефони и таблетите. Имено, овие уреди содржат компоненти кои се чувствителни на прегревање, што се случува полесно кога температурата е висока.

1) Избегнувајте да го оставате вашиот уред директно изложен на сончева светлина подолги периоди

Ако сакате да се сончате со часови на плажа, оставете ги вашите паметни телефони и таблети во сенка или на друго поладно место. Покрај плажите, проблем се и топлите, невентилирани автомобили. Избегнувајте да го држите телефонот на контролната табла, седиштето или потпирачот за раце на вашиот автомобил.

2) Намалете ја осветленоста на екранот за да заштедите време на траење на батеријата

Екранот на вашиот телефон е голем трошок за вашата батерија. Рачното поставување на осветленоста на најниското ниво што ви одговара ќе помогне да се спречи прегревање. Ако вашиот телефон има автоматско подесување на осветленоста, ќе треба да го исклучите, во спротивно автоматски ќе ја зголеми осветленоста повторно штом ќе открие промена во амбиенталното светло.

3) Идентификувајте и затворете апликации што трошат многу енергија

Поновите паметни телефони имаат алатка за управување со батеријата во нивните менија за поставки. Таа обично се наоѓа во подмени од поставките за батеријата на вашиот телефон. Можете да ја користите оваа алатка за да визуелизирате и следите како вашата батерија ги распределува своите ресурси.

Со исклучување на големи апликации што трошат многу енергија, ќе го намалите вкупното оптоварување на вашата батерија. Колку е помало работното оптоварување, толку поладно ќе работи. Општо земено, избегнувајте користење на веб-прелистувачи, игри и други апликации кои не само што бараат многу енергија од батеријата, туку бараат и многу енергија од процесорот.

Апликациите што се освежуваат во позадина, како што се Facebook, Instagram и X, исто така ќе ја испразнат батеријата и за возврат ќе ја зголемат температурата на телефонот.

4) Извадете го телефонот од футролата

Ова е еден од најбрзите начини да го оладите вашиот уред. Затоа, чувајте го без футрола секогаш кога е можно.

5) Не го ставајте телефонот во фрижидер или замрзнувач за да го оладите

Се чини како добра идеја, но не е. Иако ова може да ја намали внатрешната температура, ризикувате удар на хардверот од ненадејни промени на температурата, изложеност на влага и други течности…

6) Набавете вентилатор (или користете го постоечкиот)

Наменските вентилатори за краткотрајно ладење се веројатно најбрзиот и најефикасниот начин да го направите ова. На пример, Phone Cooler Chroma на Razer не бара никаква дополнителна футрола или додатоци. Се прикачува на задната страна на вашиот iPhone со помош на MagSafe. Андроид моделите доаѓаат со прилагодлива стега, која може да држи телефони од речиси секоја големина.

Нема батерија, па ќе мора да го вклучувате во извор на енергија секој пат кога ќе треба да го оладите телефонот. Алтернативно, можете да го поставите телефонот под вентилатор или клима уред што ви е при рака.