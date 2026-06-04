Каја Калас го откажа учеството на самитот ЕУ-Западен Балкан

04/06/2026 13:37

 

Високата претставничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, го откажа учеството на самитот ЕУ-Западен Балкан, кој ќе се одржи утре во Тиват, потврдено ѝ е на РТЦГ.

Причините за откажувањето сè уште не се познати.

Самитот ЕУ-Западен Балкан ќе се одржи во петок, 5 јуни, а домаќин ќе биде претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ.

Лидерите на Европската Унија и земјите од Западен Балкан ќе учествуваат на состанокот.

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