Каде е Марко Рубио?

Исламабад- Авион на американската влада со високи американски претставници слета во Исламабад, каде што ќе учествуваат во мировните преговори меѓу САД и Иран, потврдија за Ројтерс два пакистански извори.

Делегацијата на САД наводно ја предводат специјалните претставници на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, кои пристигнаа во пакистанскиот главен град за да учествуваат во разговорите насочени кон прекин на шестнеделниот застој меѓу Вашингтон и Техеран.

Пензионираниот потполковник на американската армија, Даниел Дејвис, праша зошто американскиот државен секретар Марко Рубио не учествува во разговорите со Иран.

„Дали сум единствениот што се прашува зошто врвниот американски дипломат, државниот секретар, не учествува во разговорите во име на нашата земја“, напиша тој на X.

Дејвис истакна дека од некоја причина сите други ги водат важните разговори освен Рубио.

Која е поентата на државен секретар или на Стејт департмент ако сите преговори ги водат бизнисмени блиски до претседателот“, рече тој.

Иранската делегација ја предводат претседателот на парламентот Мохамед Багер Галибаф, министерот за надворешни работи Абас Аракчи, шефот на Советот за национална безбедност Али Акбар Ахмадијан и шефот на Централната банка Абдулнасер Хемати.