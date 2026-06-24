Јанушев под лупа на Антикорупциска од пред две години

Антикорупциската комисијата веќе ги проверувала податоците за имотот на генералниот секретар на Владата, Игор Јанушев, а откако СДСМ дојде пред Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и побара да го истражи „скандалот и неговата поврзаност со бугарска фирма“, Комисијата ќе го проверува и ова во рамките на истиот предмет.

– Државната комисија за спречување на корупцијата постапува по предмет за проверка на податоците за имотната состојба и интересите на Игор Јанушев, генерален секретар на Владата. Постапувањето по предметот е во тек. По утврдување на фактичката состојба ќе биде донесена одлука на седница на ДКСК и таа ќе биде јавно објавена на веб-страницата на Комисијата – велат од ДКСК за „Слободен печат“.

Според јавно достапните податоци, ДКСК му го проверува имотот на Јанушев од 2024 година, а сега велат дека имаат ограничени механизми за да проверат имот во странска држава и сè уште немаат одлучено дали ќе бараат изјава од Јанушев заверена на нотар или ќе ги проверуваат информациите на друг начин.