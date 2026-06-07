Јакимовски бара трудовиот инспекторат да го провери отсуството на Лукровски

Лидерот на ГРОМ и поранешен градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски, побара Трудовиот инспекторат да постапи во врска со отсуството од работа на актуелниот градоначалник на Општина Карпош, Сотир Лукровски, тврдејќи дека неговото боледување истекло на 30 мај и дека оттогаш не се појавил на работното место.

Јакимовски, во изјава пренесена од Инфомакс, се повика на Законот за работните односи и оцени дека правилата за неоправдано отсуство мора да важат еднакво за сите вработени, вклучително и за градоначалник. Според член 82 од Законот за работните односи, работодавачот може да го откаже договорот за вработување без отказен рок ако работникот неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година.

„Наводното боледување му е истечено на 30.05 и на него пишува дека вработениот треба да се јави на работа на 30.05, но од тогаш до денеска не се појавува на работа“, изјави Јакимовски.

Тој обвини дека Лукровски нема ново боледување и дека, според него, ваквото отсуство претставува нееднаков третман во однос на другите вработени. Во изјавата, Јакимовски го повика Трудовиот инспекторат да утврди дали има повреда на законските обврски и дали општината функционира соодветно во отсуство на градоначалникот.

„Можно ли е 500 илјади вработени во оваа држава да добијат отказ без отказен рок ако три дена не дојдат на работа, а само градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, може и понатаму да седи дома“, рече Јакимовски.

Отсуството на Лукровски веќе неколку недели е тема во јавноста. Премиерот Христијан Мицкоски претходно изјави дека градоначалникот на Карпош не поднел оставка, туку е на боледување поради здравствени проблеми. Во меѓувреме, со општината раководи заменик-градоначалникот Неделчо Крстевски.

Јакимовски оцени дека Карпош е во застој и повика на предвремени локални избори во општината. Според него, најдобро решение е граѓаните повторно да се изјаснат, доколку градоначалникот не може да ја извршува функцијата.

„Најздраво решение е граѓаните на Карпош да си го кажат своето мислење на избори и мислам дека нема потреба повеќе од резилење и изживување со граѓаните на општината“, изјави Јакимовски.

Лукровски беше избран за градоначалник на Карпош во вториот круг од локалните избори во 2025 година, како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, победувајќи го дотогашниот градоначалник Јакимовски. Неговото отсуство од функцијата, најавите и демантите за евентуална оставка, како и прашањето кој фактички ја води општината, отворија политичка и институционална неизвесност во една од најголемите скопски општини.