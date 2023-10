Израелски медиуми тврдат дека е убиен еден од основачите на Хамас

Еден од основачите на Хамас, милитантната исламистичка група која го нападна Израел, е убиен во вторникот во израелски напад врз Газа, јави израелскиот јавен сервис Кан.

Повикувајќи се на палестински извештаи, телевизијата соопшти дека Абд ал Фатах Духан, познат како Абу Осама, бил убиен за време на бомбардирање во населбата Нусејрат во централна Газа. Извештајот за смртта на Духан дојде еден ден откако Израел соопшти дека го убил министерот за економија на Хамас и уште еден висок член во нападите со дронови врз Газа.

BREAKING:

Hamas founding leader Abdul Fattah Dukhan is dead. He also wrote Hamas' genocidal charter. #Gaza pic.twitter.com/FU7j4VatFT

— FJ (@Natsecjeff) October 11, 2023