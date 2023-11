Израел ги обвини новинарите на Ројтерс, Си-ен-ен, АП и Њујорк Тајмс за соработка со Хамас на 7 октомври

На својот официјален X профил, Министерството за надворешни работи на Израел го пренесе текстот на HonestReporting, во кој присуството на фоторепортери од АП, Си-ен-ен, Ројтерс и Њујорк Тајмс на самиот ден на нападот на Хамас е доведено во прашање од морална гледна точка. поглед.

На почетокот на текстот се посочува дека милитантите на Хамас не биле единствените кои на 7 октомври ги документирале злосторствата што ги направиле за време на смртоносниот напад на југот на Израел.

„Некои од нивните злосторства беа снимени од фоторепортери од Газа кои работат за новинските агенции Асошиетед прес и Ројтерс чие присуство во раните утрински часови во пробиената гранична област покренува сериозни етички прашања“, се вели во извештајот.

Авторите се прашуваат дали ова било координирано со Хамас.

„Дали угледните агенции кои ги објавија нивните фотографии го одобрија нивното присуство на непријателска територија, заедно со терористичките инфилтратори? Дали хонорарните фоторепортери за други медиуми, како CNN и The New York Times, ги известија овие куќи? Судејќи според сликите на линчови, киднапирања и напади на израелски кибуц се чини дека границата е пробиена не само физички, туку и новинарски“, се вели во текстот.

Тие велат дека четири имиња се појавуваат на фотографиите на АП од граничните области меѓу Израел и Газа на 7 октомври, Хасан Еслајах, Јусеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али.



Еслаја е хонорарен новинар кој работи и за Си-ен-ен, кој го фотографирал запалениот израелски тенк и нападот на кибуцот Кфар Аза за време на нападот. Покрај тоа, тие објавија слика на која е прикажан Еслаја со лидерот на Хамас и организатор на нападот на 7 октомври, Јахја Синвар.

Јусеф Масуд, кој исто така ја потпишал сликата на АП, исто така работи за Њујорк Тајмс.

„Али Махмуд и Хатем Али беа позиционирани да добијат слики од ужасните киднапирања на Израелците во Газа. Махмуд го фати камионот со телото на германско-израелскиот државјанин Шани Лук, а Али доби неколку снимки од киднапираните луѓе“, се вели во соопштението.

Авторите, исто така, ги обвинуваат фоторепортерите на Ројтерс, Мохамед Фајк Абу Мостафа и Јасер Кудих дека биле на границата во точното време на нападот на Хамас.

AP, CNN, NY Times, and Reuters had journalists embedded with Hamas terrorists on October 7th massacre

И двајцата фотографирале запален израелски тенк на самата граница, но Абу Мустафа го фотографирал телото на израелскиот војник кој неколку луѓе го извлекувале од тенкот.

„Ројтерс беше доволно љубезен да додаде графичко предупредување на натписот на фотографијата, но тоа не ги спречи уредниците бесрамно да ја обележат како една од „Слики на денот“ во нивните уредувачки бази на податоци“, се вели во извештајот.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023