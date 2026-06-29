Измените на Изборниот законик ќе ги поднесат само ДУИ и трите владини партнери

Демократската унија за интеграција им се приклучи на трите партнери во владината коалиција (ВМРО-ДПМНЕ, Вреди и ЗНАМ) како потписник на прелог-измените на Изборниот законик кои треба да се усвојат во набрзина подготвена процедура. СДСМ уште под порано ја напушти работната група за изработката на измените во Министерството за правда поради наврапитото укинување на пржинската влада без консензус, а денеска и Левица откажа да се потпише на документот.

Такво објаснување даде потпретседателот на Собранието и претставник на ВМРО-ДПМНЕ во работната група, Анонио Милишоски. Наводно, како што тврди тој, проблемот настанал при изготвувањето на одредбите за изборното рекламирање и Милошоски целата вина ја префрли на Левица.

Измените треба да бидат поднесени како предлози од пратеници и ќе дојде до невообичаена ситуација (позната и претходно на неколку пати) ДУИ единствена од опозицијата да се усогласи со владата во одредени случаи.

За предложените измени денеска имаше остра негативна реакција и од девет независни граѓански иницијативи.