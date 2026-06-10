Избрани над 30 нови претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ

10/06/2026 19:30

На денешната седница на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се донесени кадровски решенија за повеќе од 30 претседатели на општинските комитети, соопшти Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ. 

 -Дел од назначените претседатели се докажани искусни кадри кои со своето работење имаат придонесено за развој на локалната заедница од каде потекнуваат, а дел од нив се нови лица кои ќе донесат свежина во средината и нови успеси за општинските комитети. ВМРО-ДПМНЕ со новите кадровски решенија продолжува со подобрувањето на животот на граѓаните, на локално и централно ниво, се вели во соопштението.

Во продолжение имињата на новите претседатели на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ: 

ИЕ4

1. Росоман – Ѓорѓи Крстевски

2. Демир Капија – Андон Дрнев

3. Неготино – Павлинче Честојнова

4. Кавадарци – Тони Нешковски

5. Гевгелија – Димитар Вегов

6. Валандово – Јулија Тушевска

7. Богданци – Марјан Пеев

8. Дојран – Илија Тентов

9. Струмица – Методија Пасков

10. Босилово – Мито Андонов

11. Ново Село – Петар Марков

12. Василево – Славе Андонов

13. Конче – Ацо Митев

14. Радовиш – Бојан Митевски

15. Могила – Драганчо Саботковски

16. Кривогаштани – Александар Богданоски

 

ИЕ5

1. Демир Хисар – Ненад Шундовски

2.  Долнени – Сашко Велјановски

3.  Крушево – Пеце Стојчески

4.  Ресен – Кире Божиновски

5.  Охрид – Сашо Донев

6.  Дебарца – Златко Силјановски

7.  Струга – Ален Деребан

8.  Вевчани – Ѓорѓи Влајнкиноски

9.  Дебар – Афет Амедоски

10. Центар Жупа – Денис Хасан

11. Маврово и Ростуше – Мевмед Џафери

12. Пласница – Луме Адемоглу

13. Боговиње – Алишериф Синани.

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