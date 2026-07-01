Итна седница на Кризниот штаб на Кисела Вода: Дежурни телефони за пријавување проблеми од дождот

Поради обилните врнежи од дожд и невремето што го зафати подрачјето на Скопје, во Општина Кисела Вода е свикана итна седница на Кризниот штаб. Општината соопшти дека екипите се на терен и се реагира по добиените пријави за поплавени површини и објекти.

-Општина Кисела Вода е во постојана и интензивна комуникација со Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, со екипите на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, како и со надлежните служби на Град Скопје, со цел брза интервенција и санирање на штетите. На терен се мобилизирани сите расположливи општински служби, кои работат на расчистување на критичните точки и обезбедување на безбедноста на граѓаните, се наведува во сооштението.

Општина Кисела Вода апелира до нејзините жители доколку забележат проблеми или имаат потреба од асистенција, случајот да го пријават на дежурните телефони: 072 250 719 и 072 443 500.

-Сите наши капацитети се ставени во функција на помош и поддршка на граѓаните. Општинските служби се на терен и ќе останат таму сè додека целосно не се нормализира состојбата, информира Општина Кисела Вода.