Истражување: Филтер кафето го забавува стареењето подобро од инстант кафето

Нова студија сугерира дека начинот на кој го приготвувате кафето може да влијае на процесот на стареење. Научниците анализирале податоци од речиси 50.000 возрасни лица и откриле дека пиењето филтер кафе е поврзано со побавно биолошко стареење. Спротивно на тоа, консумирањето инстант кафе е поврзано со маркери на забрзано стареење. Резултатите, објавени во списанието „npj Science of Food“, сугерираат дека методот на подготовка може да биде важен фактор.

Сепак, научниците предупредуваат дека ова е опсервациска студија која воспоставува асоцијации, а не причина и последица. Други фактори на животниот стил, од исхраната до генетиката, исто така можат да придонесат за разликите, објавува NDTV.

Што е биолошко стареење?

За разлика од хронолошката возраст, која е само бројот на години што се живееле, биолошката возраст ја одразува вистинската состојба на клетките, ткивата и органите. Две лица со иста хронолошка возраст можат да имаат сосема различни биолошки возрасти, под влијание на генетиката, животниот стил, исхраната и околината. Затоа, научниците користат маркери на биолошко стареење за да ја проценат целокупната здравствена состојба и ризикот од болести.

Студијата користела три валидирани мерки. Првиот е релативната должина на теломерите на леукоцитите (rLTL), индикатор за клеточно стареење, каде што пократките теломери се поврзани со стареење и болести. Вториот е PhenoAge Acceleration (PhenoAgeAccel), проценка на биолошката возраст врз основа на клинички биомаркери. Третиот е Klemer-Doubala Acceleration of Biological Age (KDM-BAAccel), кој исто така се базира на физиолошки индикатори.

Клучни наоди од студијата

Истражувачите анализирале податоци за исхраната и здравјето од 49.414 учесници од базата на податоци UK Biobank, со просечна возраст од 56,4 години. Податоците за потрошувачката на кафе беа собрани преку анкети, а маркерите на стареење беа мерени преку крвни тестови и други клинички параметри.

Анализата покажа јасни разлики во зависност од видот на кафе. Потрошувачката на филтер кафе беше поврзана со помало забрзување на биолошката возраст и подолги теломери, кои се индикатори за поздраво стареење.

Од друга страна, потрошувачката на инстант кафе е поврзана со поголемо забрзување на биолошката возраст и пократки теломери, што укажува на побрзо биолошко стареење. Другите методи на подготовка не покажаа конзистентна поврзаност.

Научниците истакнуваат дека овие врски останале присутни дури и откако во анализата биле вклучени фактори како што се пушењето, индексот на телесна маса, физичката активност, внесувањето алкохол, додаденото млеко или шеќер и постоечките болести како што се дијабетесот и кардиоваскуларните заболувања.

Разлики во подготовката на кафе

Иако студијата не даде дефинитивен одговор зошто постои разликата, истражувачите нудат неколку можни објаснувања. Филтер кафето содржи стотици биоактивни соединенија, вклучувајќи хлорогени киселини, полифеноли, кофеин и антиоксиданси. Претходните истражувања веќе ги поврзаа овие соединенија со намалено воспаление, подобра чувствителност на инсулин и здравје на срцето.

Авторите на студијата, исто така, откриле дека биомаркери како што се цистатин Ц, базална метаболичка стапка и ацетилација на гликопротеин (GlycA) делумно ги објаснуваат пронајдените врски. Ова сугерира дека воспалението и метаболичкото здравје играат важна улога.

Познато е дека здравствените ефекти од кафето зависат од подготовката. Европското здружение за кардиологија (ESC) наведува дека нефилтрираното кафе содржи повеќе кафестол и кахвеол. Ова се природни соединенија кои можат да ги зголемат нивоата на LDL холестерол во поголеми количини, а хартиените филтри ефикасно ги отстрануваат.

Дали инстант кафето е штетно?

Не мора. Истражувачите нагласуваат дека пронајдените разлики се релативно мали, што одговара на забрзување на биолошката возраст од само 0,1 до 0,2 години. Наодите се статистички значајни, но нивната практична релевантност за индивидуалното здравје останува нејасна.

Исто така, важно е да се повтори дека опсервациските студии не можат да докажат причинско-последична врска. Можно е луѓето кои пијат филтер кафе да се разликуваат од оние кои пијат инстант кафе во други животни навики, како што се квалитетот на исхраната, приходот или вежбањето, а статистичките модели не можат секогаш целосно да ги земат предвид овие разлики.

Кафето во контекст на здравјето

Кафето е еден од најпроучуваните пијалоци. Според Светската здравствена организација (СЗО) и голем број големи студии, умерената консумација генерално е поврзана со помал ризик од некои хронични заболувања, како што се дијабетес тип 2 и кардиоваскуларни заболувања. Сепак, се забележува дека ефектите може да варираат помеѓу поединците.

Сеопфатен преглед објавен во списанието „The BMJ“ заклучи дека за повеќето возрасни, пиењето три до четири шолји кафе дневно носи повеќе придобивки отколку штети. Сепак, прекумерниот внес на кофеин може да ја зголеми анксиозноста и да го наруши сонот, и не се препорачува за бремени жени и лица со одредени срцеви заболувања.

Ограничувања и идни истражувања

Авторите на студијата, исто така, посочуваат неколку важни ограничувања. Бидејќи студијата е напречна, не може да утврди причина и последица. Податоците за внесот на кафе се базираат на самопријавен внес, што може да биде несигурно, а повеќето од учесниците биле од европско потекло, па затоа наодите не можат да се генерализираат на други популации.

Исто така, беа мерени само маркери на стареење, а не и вистинска возраст, животен век или болест. Затоа, научниците заклучуваат дека се потребни понатамошни, долгорочни истражувања и клинички испитувања пред да можат да се дадат какви било препораки за најдобриот начин на подготовка на кафе. Како заклучок, новата анализа на податоците од UK Biobank сугерира дека филтер-кафето може да биде поврзано со побавно биолошко стареење, додека инстант-кафето е поврзано со помалку поволни исходи. Сепак, овие резултати треба да се земат со претпазливост. Додека не се спроведат повеќе истражувања, експертите советуваат наместо да се фокусирате на еден пијалок, треба да се фокусирате на целокупен здрав начин на живот, кој вклучува балансирана исхрана, редовна активност, квалитетен сон и избегнување на тутун.