Инфантино: Светско првенство 2026 е најдобро во историјата

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го нарече Светското првенство 2026 најдобро во историјата. Тој оваа оценка ја даде на прес-конференцијата со американскиот претседател Доналд Трамп.

Официјалниот претставник претходно ги именува сите Светски првенства најдобри од неговиот избор за шеф на организацијата во 2016 година. Во 2018 година, тој го пофали Светското првенство одржано во Русија, а во 2022 година, Светското првенство во Катар.

– Ви ветив дека ќе бидеме домаќини на величествено Светско првенство. Секако, ги надмина сите очекувања. Полни стадиони во САД, Канада и Мексико, сите се среќни и уживаат во фудбалот. Американскиот сон се оствари, го обединивме светот во Америка. Ова Светско првенство немаше да биде толку успешно без вас. Ова не е само најголемото Светско првенство во историјата, туку и најголемиот социо-културен настан во човечката историја. Сите сме дел од овој настан и за тоа сакам да ви се заблагодарам. Остануваат уште два натпревари, но веќе може да се каже дека целиот свет, Америка и ФИФА победија од овој турнир, му рече Инфантино на Трамп.

Светското првенство во 2026 година се одржува од 11 јуни до 19 јули во САД, Канада и Мексико. За прв пат во историјата, 48 екипи учествуваа на Мундијалот.

Шпанија и Аргентина ќе играат во финалето на Светското првенство во 2026 година утре (21 часот), додека Франција и Англија ќе се соочат во натпреварот за третото место (вечер од 23 часот).