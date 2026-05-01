Инфантино го покани Палестинецот да се ракува со Израелецот. Погледнете што се случи

Ванкувер – Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, зборуваше за низа теми на Конгресот на Светската фудбалска федерација во Ванкувер, вклучувајќи ја и потврдата дека Иран ќе учествува на Светското првенство, кое започнува за месец и половина. Сепак, неговиот говор беше засенет од еден непријатен инцидент што се случи на сцената.

Неуспешен повик за единство

Инфантино прво сакаше да стави крај на шпекулациите за статусот на Иран. „Дозволете ми да потврдам уште од самиот почеток, за оние кои можеби сакаат да кажат или напишат нешто друго, дека Иран секако ќе учествува на Светското првенство оваа година. Секако, Иран ќе игра во Америка. Причината е едноставна, мора да се обединиме. Мора да ги зближиме луѓето“, рече тој.

Најавата беше проследена со вистинска драма кога Инфантино се обиде со симболичен гест. Тој ги покани Џибрил Раџуб од Палестина и Басим Шеик Сулејман од Израел да му се придружат на сцената за да се ракуваат и да се фотографираат заедно, во обид да испратат порака за единство.

Сепак, неговиот потег не помина според планот. Палестинскиот претставник, Раџуб, одби да учествува и, откако го прегрна и бакна Инфантино, ја напушти сцената извикувајќи „Ние страдаме!“ пред претставниците на сите земји-членки. Лицето на Инфантино јасно покажуваше дека е крајно засрамен од неочекуваниот пресврт на настаните.