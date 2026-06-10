И за нон-пејперот треба да се усвојат уставните измени, вели амбасадорот Рокас

За мене, начинот на кој што јас всушност го гледам тој нон-пејпер, иако не сум експерт за толкување на такви документи, мислам дека првин тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени, за да може да се започнат преговорите, изјави евроамбасадорот Михалис Рокас кој при посетата на Штип прашан дали нон пејперот на Франција и Германија овозможува Македонија да ги отвори преговорите со ЕУ, без промена на Уставот.

„Самата преговарачка рамка која што беше договорена во 2022 година, тоа и го кажува. Потоа, како следен чекор, е меѓувладината конференција, по што следува и започнување на официјалните преговори, така што јас сум навистина убеден дека Република Северна Македонија ќе може многу брзо да напредува на нејзиниот евроинтегративен пат и во зависност на имплементација на бараните реформи како дел на агендата“, вели Рокас.

Евроамбасадорот додаде дека земјите од Западен Балкан очигледно е дека нашироко разговараат за нон-пејперот којшто беше предложен од страна на канцеларот на Германија, Фридрих Мерц и на францускиот претседател Емануел Макрон. Рокас посочи дека овој документ ги опишува сите чекори што треба да се случуваат за да може да се почнат преговорите.

„Меѓутоа од тоа што всушност можеме да видиме сите, дека е јасно оти тоа е еден документ кој што ги опишува сите чекори. ​Така што, сето тоа всушност покажува дека со тоа само се зајакнува процесот на интеграција, затоа што за да може да преговарате за нешто, ќе треба првин да отворате поглавја, да преговарате за да може понатаму да може да ги затворите. Мислам дека најголемата порака којашто всушност произлезе од самитот во Тиват е дека процесот на проширување на Европската Унија е жив, е динамичен и дека е ургентен и дека земјите кандидатки не треба да ја пропуштат оваа можност за станување членки во Европската унија“, изјави Рокас.

Прашан како ги оценувате реформските процеси кои што ги спроведува Владата и дали и кога очекувате да се случат евентуално уставните измени во земјава, евроамбасадорот Рокас одговори дека не постои никаква сомнеж дека има забрзување во реализација на тие реформи.

Рокас истакна дека претседателот на македонското Собрание, Африм Гаши вчера го информирал дека до крајот на јуни ќе се обидат да ги донесат законите кои се бараат согласно реформските процеси.

„Меѓутоа, како што веќе ви е познато, рокот за имплементација на реформите истекува. Ние сме во редовен контакт со Собранието, меѓутоа не можеме да предвидиме кога точно ќе завршат со реализација на овие реформи“, изјави Рокас.

​Тој додаде дека што се однесува на усвојување на уставните измени, пред сè е политичка одлука и како што вели Рокас „всушност тое е одлука којашто ќе треба да се донесе од страна на Собранието и политичките сили, политичките партии“.

„Кога ќе одлучат да се оди напред, се разбира дека потоа е предвидена редовна процедура, исто така којашто ќе треба да се случи во Собранието, така што кога ќе одлучи Владата и политичките сили, кога тие ќе сметаат дека е вистинскиот момент, тогаш може да се направи последниот чекор за одење напред“, рече Рокас.

Евроамабасадор Рокас прашан и дали има коментар за акцискиот план за малцинствата и однесувањето на Бугарија во врска со него вели дека за него имаше две јавни консултации кои што беа одржани, а исто така свој придонес имаше и Советот на Европа.

„Се разбира дека ова подлежи понатаму на проценката која што ќе се направи од страна на Европската комисија. Меѓутоа, нема никаква сомнеж дека ние сме на добар пат кон добар акциски план за малцинствата и, се разбира, како што веќе ви е познато, пред отворањето на кластерите за основните вредности, предуслови се патоказот за владеењето на правото, исто така акцискиот план за малцинствата. ​Овие два документа понатаму се праќаат на Европската комисија за оценување. Се разбира дека постои простор таму за понатамошно подобрување на самиот текст на двата документа“, нагласи евроамбасадорот.

​Праша за негово мислење како евроамбасадор дека премиерот Христијан Мицкоски постојано зборува за принципиелност, односно непринципиелност и има категоричен став во однос на некои прашања, особено за условите под кои Бугарите би влегле во Уставот, Рокас одговори дека единствено нешто што може да каже во однос на ова прашање е дека во политиката договорите треба да се испочитуваат, т.е. да се спроведат.

– Всушност, тоа што е најважно да го потенцирам е дека дел од акито, т.е. на правото на Европската унија, како главен дел се исто така, се исто така и добрите меѓусоседски односи. Ние се наоѓаме во критични времиња, навистина, и всушност тоа што беше договорено пред четири години, т.е. во 2022 година, мислам дека е важно сега да се најде начин за да се оди напред. Мислам дека сепактоа е одлука на самата земја која што треба да ја донесе. Ние сме подготвени да го олесниме овој процес, меѓутоа треба решителен чекор од страна на властите во вашата земја да се преземе сè со цел да се реализира тоа што беше договорено во 2022 година“, подвлече Рокас. (МИА)