И официјално: Орбан го нема, Украина и Молдавија ги почнаа преговорите со ЕУ

Украина и Молдавија ги започнаа своите преговори за пристапување во ЕУ во Луксембург во понеделникот со отворање на првиот и најважен преговарачки кластер, нешто на што поранешната унгарска влада на премиерот Виктор Орбан долго време се спротивставуваше.

„Ниту една земја не постигнала таков напредок во процесот на пристапување, а во исто време се бори против најбруталните руски злосторства на нејзина територија“, изјави на прес-конференција комесарката за проширување Марта Кос.

Формалното отворање на разговорите долго време беше блокирано од поранешниот унгарски премиер. Комесарката Кос рече дека овој пат сите земји-членки го поддржаа овој важен чекор, нагласувајќи дека никој не требало да ја напушти просторијата за кафе сега. Таа се осврна на настанот во декември 2023 година кога од Виктор Орбан беше побарано да ја напушти просторијата за кафе на самитот на ЕУ каде што се донесуваше одлуката за започнување преговори со Украина.

Според правилата на ЕУ, отсуството на еден член на Европскиот совет од просторијата не се смета за глас против, што потоа им овозможи на преостанатите земји-членки едногласно да одлучат да започнат преговори. Но, Орбан оттогаш продолжи да го блокира отворањето на преговарачките кластери.

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, изјави дека отворањето на првиот кластер претставува одлучувачки чекор кон пристапувањето на Украина и Молдавија во ЕУ. „Отворањето на првиот кластер е важна пресвртница. Двете земји спроведоа тешки реформи во вонредни околности. Нивното членство ќе ја зајакне Европа“, рече Калас на X.

Комесарката Кос изјави дека идното членство на Украина е клучно за иднината на Европа, која може цврсто да ја преземе одговорноста за сопствената безбедност само со силна, просперитетна и стабилна Украина. Таа рече дека сега очекува земјите-членки да го одобрат отворањето на преостанатите пет кластери следниот месец.