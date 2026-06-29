И денеска многу топло, температури до 39 Целзиусови степени

29/06/2026 08:02

Топлото време продолжува, денеска се очекуваат температури до 39 Целзиусови степени.

Како што информираше Управата за хидрометеоролошки работи, денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Температурата ќе се движи од 14 до 39 Целзиусови степени.

Во Скопје, исто така, се очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Најавена е температура од 21 до 38 Целзиусови степени.

Синоптичарите најавија и за утре времето да биде сончево и многу топло со мала локална облачност. Под влијание на циклонска активност од утре од попладневните часови, ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец, а од четврток ќе биде поизразен долж Повардарието и повремено наместа ќе надминува брзина од 50 километри на час.

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