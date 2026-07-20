Говор место акција: Сите му се чудеа на Том Круз на СП

Њујорк – Говорот на Том Круз пред финалето на Светското првенство во 2026 година предизвика мешани реакции кај гледачите. Актерот се појави на теренот на стадионот „Метлајф“ во Њу Џерси непосредно пред натпреварот помеѓу Аргентина и Шпанија и одржа говор за единството, но тонот и содржината не беа по сечиј вкус.

Разговор за единството

Круз започна со осврт на целото првенство: „Пред повеќе од 30 дена, 48 нации тргнаа на пат. Тие преминаа океани, граници и култури. Заедно, ни покажаа зошто оваа игра му припаѓа на целиот свет.“

„Споделивме моменти на радост, надеж и искуства што никогаш нема да ги заборавиме“, додаде тој.

Тој нагласи дека фудбалот е универзален јазик: „Фудбалот е јазик без зборови. Ги обединува луѓето, ги претвора странците во пријатели и нè потсетува на она што ни е заедничко.“

Круз потоа рече: „Денес останаа само два тима, Шпанија и Аргентина. Но, овие приказни им припаѓаат на сите – на секоја нација, на секој играч, навивач, волонтер и на секој сон донесен на теренот.“

Тој го заврши својот говор со повик за прослава: „Додека се подготвуваме за последното поглавје, да го прославиме турнирот што го обедини светот. Да се ​​славиме едни со други. Ова е фудбал. Ова е единство. Ова е величина.“

Честитки за изборот на зборови

Некои корисници на социјалните мрежи го пофалија настапот, особено што Круз, кој е од Њујорк, на крајот рече „фудбал“ наместо американскиот „сокер“.

„Том Круз вели „фудбал“, а не „сокер“, додека во позадина свири драматична музика, а финалето започна. Чиста кинематографија“, коментираше еден корисник на X. „Тоа ме изненади. Круз очигледно знае како всушност се вика играта“, додаде друг.

„Фала му на Бога што рече „фудбал“! Браво, Том“, заклучи трет.

Критика за изборот на говорници

Од друга страна, некои се прашуваа зошто е избрана филмска ѕвезда, а не фудбалска легенда. „Зошто го гледам говорот на Том Круз на мојот екран токму сега?“, праша едно лице.

„Што има Том Круз со фудбалот?“ додаде друг. Трет коментираше: „Круз беше чуден избор.“

„Го сакам Том Круз, но би имало смисла само ако слета на теренот од авион. Ова е најчудната работа што сум ја видел на финале на Светско првенство“, напиша друг обожавател.