Голем пожар над Копаница, вклучени се авиони за гаснење

23/07/2026 19:08
Фото: Б. Грданоски

Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) попладнево испрати дополнителни сили за справување со големиот пожар над селото Копаница, во Општина Сарај, кој и понатаму претставува сериозен предизвик за противпожарните служби.

​​​​​​​За поддршка на скопската Бригада за противпожарна заштита, во акцијата се ангажирани два противпожарни авиони „Air Tractor“, кои интервенираат од воздух, како и две специјализирани теренски возила „Пинцгауер“, наменети за гаснење пожари на непристапен терен.

Пожарникарите и тимовите на ДЗС координирано работат на локализирање на пожарот и спречување на неговото ширење кон околните населени места. Поради сложеноста на теренот и временските услови, интервенцијата се одвива со максимална мобилизација на расположливите ресурси.

Надлежните институции соопштуваат дека состојбата на терен постојано се следи и дека сите капацитети остануваат во приправност сè додека пожарот не биде целосно ставен под контрола.

Апелот до граѓаните е да не се движат во близина на зафатеното подрачје, да ги почитуваат насоките на надлежните служби и веднаш да пријават доколку забележат нови жаришта или сомнителни активности што би можеле да предизвикаат пожар.

Поврзани содржини

Општина Кисела Вода почнува постапка за обесштетување на граѓаните погодени од невремето
Во велешкото езеро Младост нема капење – водата има цијанобактерии и токсини
Експертски тим од скопски „Водовод“ ја контролира водата во Гостивар – до крајот на следната недела може да биде употреблива
Предупредување за крушевчани: Превривајте ја водата од градскиот водовод
Четири компании дадоа понуди за електрични автобуси, пак е избран унгарски „Икарус“
Пакомак: Ако сакате да бидете успешни во управување со отпад мора над 80% од приходите да ги реинвестирате
Црвениот крст отвори сметка за донации за Гостивар
Унгарски „Икарус“ повторно најевтин понудувач за автобусите за ЈСП

Најчитани