Ѓорѓиевски нѐ теши, во 2030 ќе почне чистењето на Вардар во Скопје

21/07/2026 10:03

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, додека трае шокот од загадувањето на водоводот во Гостивар, сподели дека Пречистителната станица за Скопје е најголемиот и најсовремен еколошки проект во Македонија, кој опфаќа изградба на околу 60 објекти и кој треба донесе историска промена во заштитата на Вардар, животната средина и здравјето на граѓаните.

„По првичниот застој, предизвикан од незавршени административни процедури, неусвоени детални урбанистички планови, експропријација на земјиштето и задоцнети плаќања кон изведувачот, денес изградбата се одвива со забрзана динамика и согласно планираниот работен план“, истакна Ѓорѓиевски, додавајќи дека речиси 40% од градежните работи се веќе завршени.

Тој воедно посочи дека согласно договорот склучен меѓу ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје и изведувачот, завршувањето на градежните активности е предвидено за во првата половина на 2028 година, по што ќе следат две години пробна работа, која треба да заврши во првата половина на 2030 година.
 
Ова значи почист Вардар, поздрава животна средина и посигурна иднина за генерациите што доаѓаат“, порача градоначалникот.

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