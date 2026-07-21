Ѓорѓиевски нѐ теши, во 2030 ќе почне чистењето на Вардар во Скопје
Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, додека трае шокот од загадувањето на водоводот во Гостивар, сподели дека Пречистителната станица за Скопје е најголемиот и најсовремен еколошки проект во Македонија, кој опфаќа изградба на околу 60 објекти и кој треба донесе историска промена во заштитата на Вардар, животната средина и здравјето на граѓаните.
„По првичниот застој, предизвикан од незавршени административни процедури, неусвоени детални урбанистички планови, експропријација на земјиштето и задоцнети плаќања кон изведувачот, денес изградбата се одвива со забрзана динамика и согласно планираниот работен план“, истакна Ѓорѓиевски, додавајќи дека речиси 40% од градежните работи се веќе завршени.