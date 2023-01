Ѓоковиќ направи шоу, заигра и српско оро, па изгуби (видео)

Новаќ Ѓоковиќ ужива по враќањето на теренот на Арената „Род Лејвер“ во Мелбурн.

Додека се бореше со ник Кирјас, направи шоу за 15.000 навивачи на трибините во Мелбурн.

Освен тениски егзибиции, Ѓоковиќ пред сѐ ужива во директна интеракција со публиката, па така пронајде и нов „тренер“.

А потоа почна вистинско шоу, Ѓоковиќ буквално заигра неколкупати, па и српско оро.

When you even the score 🕺🏻@djokernole grabs the second set 4-2 against Kyrgios to level the match.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/c7i1OrtNsh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2023

Во третиот сет стигнаа зајакнувања, прво неколку поени Ѓоковиќ и Кирјос играа со тенисери во колички, а во текот на овој дел носеа и микрофони па можеше да се слушне што зборуваат.

When you even the score 🕺🏻@djokernole grabs the second set 4-2 against Kyrgios to level the match.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/c7i1OrtNsh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2023

А спектаклот доживеа врв кога Ѓоковиќ и Кирјас станаа соиграчи на све деца, едно момче со Ник и едно девојче, со Новак.

Ним Ѓоковиќ им посвети најмногу внимание, константно разговараше сонив, им праќаше топки, ги фалеше, советуваше, а кога неговата дубл партнерка освои поен, тој ѝ се поклони.

На крајот, соиграќот на Кирјос, го реши мечот на одушевување на петнаесетилјадната публика.