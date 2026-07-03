Георгиевски пресмета дека Македонија губи 8 милијарди евра поради закочената евроинтеграција

03/07/2026 09:39

Екс-премиерот и актуелен претседател на ВМРО-Народна партија, Љубчо Георгиевски смета дека Македонија губи многу финансиски средства поради закочениот европски пат.

„Многу бледо помина во македонскиот информативен простор дека Хрватска досега од ЕУ добила 21 милијарди евра нето, а Црна Гора веќе е вклучена во новиот буџет на ЕУ со 3.2 милијарди евра како нова членка. По оваа логика нашата Македонија губи околу 8 милијарди евра“, тврди Георгиевски.

Европската Унија е подготвена да пренасочи дел од средствата наменети за реформи во Западен Балкан кон земјите што важат за предводнички во тој процес, како Црна Гора, Албанија и Македонија, пренесува  „Еуроњуз“, повикувајќи се на извори од Европската комисија.

Средствата што не ги користат Босна и Херцеговина, Србија и Косово, затоа што не ги исполнуваат обврските од т.н. реформска агенда, се очекува да бидат пренасочени кон земјите со најголем напредок во реформите, пишува „Еуроњуз“.

Европската комисија најавува дека подетални информации за прераспределбата на средствата ќе бидат доставени до земјите членки во текот на месецот.

Поврзани содржини

Левица барала да се укине платеното политичко рекламирање, ВМРО-ДПМНЕ одбила
СДСМ прашува: За кои реформи и пари зборува Кочовска?
Мицкоски нема претседателски амбиции, сака подолго да биде премиер
Мицкоски за Левица: Ве гледаат во очи и ве лажат
Левица го демантира ВМРО-ДПМНЕ: Власта туркаше Изборен закон без консензус
ЕУ ќе ги пренасочи средствата од реформскиот фонд кон Црна Гора, Албанија и Македонија
СДСМ не ѝ верува на партијата што местеше избори дека сака фер изборни измени
СДСМ ги нарече „квислинзи“ учесниците на платформата за „обединување на опозицијата“

Најчитани