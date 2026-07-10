Гасноводниот интерконектор кон Грција ќе биде готов до година

Гасоводниот интерконектор кон Грција влегува во значително поинтензивна фаза на реализација. По интензивната координација меѓу Министерството за енергетика,

рударство и минерални суровини, НОМАГАС и грчкиот оператор ДЕСФА, динамиката на

изградбата е засилена, а проектот веќе бележи видлив напредок на терен.

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, заедно

со претставници на Министерството, ДЕСФА и НОМАГАС изврши увид во градежните

активности на трасата на гасоводниот интерконектор со Грција, при што беа информирани

од изведувачот за текот на проектот, како и дека се создадени услови за значително

забрзување на изградбата.

Во моментов се завршени 95 проценти од експропријацијата, расчистени се околу 85

проценти на трасата, а завршено е и производството на сите цевки предвидени за проектот.

Досега се испорачани цевки во должина од 34 километри, од кои 21 километар се веќе

распоредени долж трасата. Извршено е заварување на 13,7 километри цевковод, реализирани се повеќе од 800 успешни заварувања, а над 6300 метри цевка се веќе положени во земја.

Паралелно, завршени се шест од седумте планирани премини под патишта, а обезбедени се и околу 65 проценти од придружните објекти – блок-станиците.

Изведувачот е дополнително технички доопремен со автоматски машини за заварување, што ќе овозможи значително забрзување на работите и исполнување на предвидената динамика.

Теренската посета следува по работните состаноци што Министерството ги одржа со извршниот директор на НОМАГАС, Недим Рама, и главната извршна директорка на ДЕСФА, Марија Сферуца и тимот на ДЕСФА, на кои беше потврдена заедничката определба за интензивна координација и реализација на проектот согласно утврдените рокови. Истовремено беше потврдена и заедничката оценка дека интерконекторот ќе биде завршен во текот на наредната година.

„Овој проект претставува инвестиција во енергетската безбедност, економската стабилност и идниот развој на државата. Наш приоритет е проектот да се реализира квалитетно, навремено и со максимална динамика. Процесот е забрзан и сите институции работат координирано за успешно завршување на оваа стратешка инвестиција“, истакна министерката Божиновска.

Гасоводниот интерконектор со Грција е еден од најзначајните енергетски инфраструктурни проекти. Со неговата изградба државата ќе обезбеди нов влез за природен гас, пристап до повеќе извори на снабдување, поголема диверзификација и повисоко ниво на енергетска сигурност, како и посилно поврзување со регионалната и европската енергетска инфраструктура.