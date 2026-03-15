Гардијан: Економските последици од војната во Иран би можеле да доведат до изборен пораз на Трамп

Војната во Иран е многу непопуларна кај Американците, а зголемувањето на цените на нафтата ќе значи повисоки цени на долг рок во речиси секоја област. Ова би можело да доведе до изборен пораз на Доналд Трамп, пишува Гардијан во својата анализа.

Во ноември оваа година, САД избираат цел Претставнички дом и една третина од сенаторите на среднорочни избори, а се одржуваат и низа избори на пониски нивоа на власта. Резултатите од тие избори во голема мера ќе го дефинираат односот на моќ на врвот на американската политика.

Доналд Трамп е сè уште, пишува анализата, еуфоричен поради апсењето на Николас Мадуро. Лесното заробување на венецуелскиот претседател не само што му даде контрола врз нафтата и клучните минерални ресурси во земјата, туку му овозможи и да изврши притисок врз кубанската влада со тоа што ќе ѝ ги одземе енергетските резерви, отворајќи ја привлечната можност за соборување на комунистичкиот режим што му задава главоболки на Вашингтон од 1959 година.

Трамп е уверен дека неговиот заеднички потфат со Израел во Иран ќе оди исто толку непречено, а баражот од ирански ракети и беспилотни летала насочени кон Израел и неговите арапски соседи не ја поколеба неговата верба во победата, како и да ја дефинира.

Што и да им направи војната на енергетските пазари, американската економија може да се справи со тоа, верува Трамп. „Краткорочниот скок на цените на нафтата, кој брзо ќе падне откако ќе заврши уништувањето на иранската нуклеарна закана, е многу мала цена што треба да се плати за безбедноста и мирот на Соединетите Држави и светот“, напиша тој на социјалните медиуми. „САМО БУДАЛИТЕ ЌЕ РАЗМИСЛУВААТ ПОИНАКУ!“

Чувството на Трамп за непобедливост произлегува и од фактот дека неговите непредвидливи политики не направија толку голема штета колку што се стравуваше досега. И покрај царинскиот ѕид, расклопувањето на федералната работна сила, депортацијата на имигрантските работници и немилосрдните напади врз Федералните резерви, водечките економисти до пред само неколку недели се прашуваа дали економијата ќе може да го изведе најтешкиот подвиг од сите: меко слетување по период на висока инфлација.

Соединетите Американски Држави се можеби најдобро изолирани од сите големи развиени економии од ненадеен скок на цените на енергијата. Увозот на сурова нафта нагло опадна бидејќи домашното производство порасна од почетокот на 2000-тите, а природниот гас доби поголема улога во снабдувањето со енергија.

Додека европските пазари беа потресени од блокадата на Ормутскиот теснец од страна на Иран, од другата страна на Атлантикот, омилениот економски индикатор на Трамп, S&P 500, останува близу до својот највисок рекорд.

Но, колку и да се чувствува моќен Трамп, тој се соочува со пораз. Не воен пораз од рацете на она што остана од вооружените сили на Иран, туку пораз од рацете на единствената сила што некогаш успеала да ги запре воените авантури на Америка: отпорот на американската јавност.

Војната против Иран беше многу непопуларна од самиот почеток, што е невообичаено за нација која обично поддржува испраќање на своите синови и ќерки во битка. Економските последици од војната сигурно нема да му помогнат на популарноста, бидејќи енергетската самоодржливост не може целосно да ги изолира Соединетите Американски Држави. Цената на нафтата се одредува на глобалните пазари, без оглед на тоа дали доаѓа од Тексас или од Блискиот Исток.

Цената на обичниот бензин веќе скокна на највисоко ниво откако Трамп ја презеде функцијата, а владата сега предвидува дека нема да се врати на нивоата од 2025 година до есента 2027 година. Компаниите за превоз на камиони, земјоделците, трговците на мало и авиокомпаниите ќе ги пренесат повисоките трошоци на потрошувачите преку повисоки цени за транспорт, храна и услуги.

Сето ова несомнено ќе влијае на податоците за инфлацијата и ќе го отежни намалувањето на каматните стапки, а скапиот бензин веројатно ќе ја погоди продажбата на омилените теренски возила на Америка.

Трамп ги разбира овие ризици, поради што неговата администрација се обидува да го ублажи ударот врз цените на нафтата. Објавен е план за обезбедување и придружба на танкери низ Ормутскиот теснец, укинати се санкциите за дел од рускиот извоз на нафта, а се разгледува и зголемување на производството на Венецуела.

Но, ќе биде потребно повеќе од тоа за да се запре најголемиот скок на цените на нафтата во повеќе од три децении. Или војната ќе заврши, или САД ќе мора да ги ослабат капацитетите на Иран толку многу што повеќе нема да можат да го загрозат преминот на танкерите.

Во исто време, Трамп верува, според јавните изјави, дека може да постигне „безусловно предавање“ од Техеран и дека војната е „скоро целосно завршена“. Но, неговите советници во Вашингтон досега требаше да научат дека една земја може да биде срамнета со земја со воздушни напади без да се добие војната на долг рок.

Ниту Иранската револуционерна гарда ниту паравоената Басиџ едноставно нема да го положат оружјето. Без разлика колку инфраструктура е уништена, илјадници вооружени борци остануваат на теренот, способни да возвратат.

Трамп би можел да се откаже од барањето за „безусловно предавање“, да најде алтернативни причини за прогласување победа и да ја врати флотата дома, но тоа тешко дека би поминало како успех. Алтернативно, би можел да испрати копнени сили, опција што не ја исклучил, или да продолжи со бомбардирање и гранатирање на цивилни цели.

Ниеден од овие пристапи не е брз, што значи дека економската болка од оваа војна веројатно ќе биде долготрајна. И Трамп би можел да научи дека, колку и да е лесно да се фати Мадуро, обезглавувањето на соперничките режими не е нужно победничка стратегија насекаде во светот.