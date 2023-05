Францускиот новинар Арман Солден убиен во ракетен напад во источна Украина

Видео координаторот на агенцијата Франс прес во Украина, Арман Солден, е убиен попладнево во ракетен напад во источна Украина, јавија новинарите на АФП кои беа со него, пренесе Бета.

Нападот се случил околу 16:30 часот по локално време во околината на Часов Јар, украински град во близина на Бахмут кој секојдневно е цел на руските сили.

Арман Солден (32) бил со уште четворица колеги кои не се повредени. Тие биле со украинските војници кога биле погодени од ракетен напад.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023