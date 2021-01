(Фото) Се сели Трамп

Администрацијата на сè уште актуелниот претседател на САД, Доналд Трамп, почна да ги изнесува работите од Белата куќа.

На објавените фотографии, се гледаат кутии преселени од зградата внатре во комплексот на Белата куќа и работници како ги подготвуваат за транспорт.

На Трамп, мандатот официјално му истекува на 20 јануари кога ќе биде инаугуриран новиот претседател, Џо Бајден.

Trump Packs Up His Deskhttps://t.co/1AmPN2Zum2 🇺🇸🌐

The Trump administration has begun moving out of the White House.

Some of the items seen in boxes are raising eyebrows.

— One News Page (@One_News_Page) January 16, 2021