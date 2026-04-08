Фонтаната „Лотосов цвет“ блесна во полн сјај

08/04/2026 08:47
 
Некогаш најфотографираното катче во срцето на Скопје, создадено во 70-тите години од минатиот век, овој препознатлив симбол на чистота и убавина, ,,Лотосов цвет”, денес повторно блеска, објави синоќа градоначалникот Орце Ѓорѓиевски.
 
Фнтаната е целосно обновена, просторот е уреден, поставена е нова урбана опрема и модерно осветлување.
 
– Ова е враќање на едно чувство, на едно место што обединува генерации, каде се раѓале првите љубови и каде секој чекор носи своја приказна и секој агол чува дел од нечија младост. Нека „Лотосов цвет“ повторно биде место за средби, за насмевки, за уживање и за нови спомени.
 
Од денес, ова катче повторно ќе живее, полно со луѓе, енергија и живот – посака Ѓорѓиевски.
 

