Флик откри дали Ламин Јамал ќе биде подготвен за Светското првенство

Тренерот на Барселона, Ханси Флик, во петокот изјави дека шпанската ѕвезда Ламин Јамал (18), кој моментално е повреден, ќе биде подготвен за Светското првенство, кое започнува на 11 јуни.

„Тој се справува добро. Мислам дека ќе го видиме на Светското првенство“, рече Ханси Флик пред натпреварот од Ла Лига против Осасуна, додавајќи:

„Тој има повеќе време да се опорави и да се врати, и тоа е она што го сака.“

Ламин Јамал (18) заработи повреда на мускулот на левиот бут на 22 април за време на натпреварот од лигата против Селта Виго.

Следниот ден, Барса објави дека шпанското чудо од дете, кое постигна 24 гола во сите натпреварувања оваа сезона, ќе го пропушти остатокот од сезоната, но дека треба да биде на своето прво Светско првенство ова лето.

Флик, исто така, изрази оптимизам во петокот за враќањето на Бразилецот Рафиња, кој заработи повреда на мускулот додека беше на репрезентативна должност во март.

„Рафиња е играч кој секогаш дава 100 проценти, без разлика дали е на теренот или на тренинг“, објасни Флик и додаде:

„Важно е за нас што се врати. И ќе патува со нас, а ќе видиме што ќе се случи утре во Памплона.“

Барселона би можела да ја освои титулата во шпанското првенство овој викенд ако ја победи Осасуна, а Реал Мадрид не успее да го победи Еспањол.