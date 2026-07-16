Финалето на Светското првенство Аргентина-Шпанија е најскапиот спортски настан досега во САД

Финалето на Светското првенство ќе биде најскапиот спортски настан досега одржан во Соединетите Американски Држави во однос на цените на билетите на секундарниот пазар, според податоците од платформата за препродажба на билети TickPick.

Оваа компанија наведува дека просечната цена на билетите за натпреварот помеѓу Аргентина и Шпанија ги надминала цените на други големи настани, како што се Супербоул и финалето на НБА.

Минималната цена на билетите за финалето моментално е 6.943 долари за еден билет, што е малку помалку од околу 7.200 долари пред Аргентина да ја победи Англија во среда попладне за да резервира место во финалето.

Просечната цена на билетите за финалето е 11.327 долари, според TickPick, највисоката досега забележана.

Во среда попладне, најскапата куповна за финалето беа два билети во секторот 115А на стадионот МетЛајф, платени по 28.479 долари секој, или вкупно 56.958 долари.

Кои се вторите најскапи билети во историјата на американскиот спорт?

Според TickPick, кој ги рангираше најскапите спортски настани според просечната цена на билетите, ова се следните најскапи настани во историјата на американскиот спорт:

Супер Боул LVIII 2024 (Сан Франциско 49ерс против Канзас Сити Чифс): 9.411 долари

Супер Боул LV 2021 (Тампа Беј Баканирс против Канзас Сити Чифс): 7.313 долари

Супер Боул LIV 2020 (Канзас Сити Чифс – Сан Франциско 49ерс): 6.546 долари

Трет натпревар од финалето на НБА 2026 (Канзас Сити Чифс против Сан Франциско 49ерс): 6.308 долари

Најевтиниот билет за натпреварот за третото место помеѓу Франција и Англија моментално е речиси 900 долари.

Цените на билетите паднаа за околу 300 долари откако Англија загуби од Аргентина.

ФИФА, а не американската економија, е најголемиот победник на Светското првенство досега.

Според повеќето главни индикатори, Светското првенство во 2026 година е најскапиот турнир во 96-годишната историја на најважното натпреварување на ФИФА.

Кога турнирот започна минатиот месец, просечната цена на билетите беше 1.622 долари, според податоците од платформата SeatPick, додека за полуфиналните натпревари таа бројка се искачи на 4.162 долари.

Сепак, некои цени на секундарниот пазар значително се намалија за време на турнирот. Ова беше случај и со четвртфиналниот дуел во кој се сретнаа Шпанија и Белгија.

Овие две репрезентации стигнаа до тој натпревар откако ги елиминираа САД и Португалија предводени од Кристијано Роналдо, што доведе до пад на цените на билетите за речиси 60 проценти, пишува Форбс.