Финале на СП2026: Приказната зад познатата фотографија на Лионел Меси со бебето Ламин Јамал

По победата од 2-1 над Англија, бранителот на титулата Аргентина го обезбеди своето место во финалето на Светското првенство против европскиот шампион Шпанија, обезбедувајќи генерациски натпревар помеѓу Лионел Меси и Ламин Јамал.

Иако финалето во недела во Њу Џерси е првпат 39-годишниот ветеран од Аргентина и 19-годишниот крилен напаѓач од Шпанија да играат еден против друг, ова не е нивна прва вистинска средба, пишува Фокс њус.

Историјата на дуото датира од пред речиси две децении, кога 20-годишниот Меси првпат се сретна со бебето Јамал за време на промотивно фотосесија во добротворни цели во Барселона.

Кон крајот на 2007 година, на добротворна томбола организирана од шпанскиот спортски весник „Диарио Спорт“ и Детскиот фонд на Обединетите нации, познат како УНИЦЕФ, семејството на Јамал заработи место во промотивно фотосесија со младиот Лионел Меси.

Томболата им понуди на локалните семејства во Каталонија можност да учествуваат во фотосесија во промотивен календар со професионални фудбалери од ФК Барселона. Семејството на Ламине Јамал, кој во тоа време имал само шест месеци, освои едно од местата на томболата.

Резултатната фотосесија се одржа во соблекувалната на стадионот Камп Ноу. Дваесетгодишниот Лионел Меси, кој во тоа време се етаблираше како клучен играч на Барселона, беше „спарен“ со бебето Ламине Јамал.

Фотосесијата вклучуваше Меси како го држи Јамал во сина пластична када за бебиња. Во времето на снимањето, учесниците немаа никаква врска освен со томболата, а сликите беа архивирани по објавувањето во добротворниот календар за 2008 година.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport. It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7 — EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024

Фотографијата од снимањето стана вирална откако беше објавена на Инстаграм од таткото на Јамал, Мунир Насрауи, заедно со натписот: „Почетокот на две легенди“ по Европското првенство во 2024 година.

Речиси 20 години по таа фотосесија, бебето од фотографијата и самата легенда се предодредени да се соочат на меѓународната сцена.

Врската меѓу двајцата спортисти се протега подалеку од нивната заедничка историја во Барселона и сега ќе стигне до најголемата фаза во спортот, финалето на Светското првенство, пишува Фокс њус.

И други медиуми во светот посветуваат внимание на оваа неверојатна приказна да двајцата фудбалери.

Еве ја приказната која ја пренесува австралиската АБЦ њус:

2007 година е, а 20-годишната суперѕвезда на Барселона, Лионел Меси, тивко се искрадува од соблекувалните на играчите на Камп Ноу во друга соба веднаш до неа.

Со коса до рамената и бела дуксерка, има нешто нејасно библиско во врска со човекот кој ќе стане веројатно најголемиот играч што фудбалот некогаш го видел.

Го внесуваат неговите чувари, фотографот се шета пред него, пробните блицови се активираат додека сите очи паѓаат врз аргентинската суперѕвезда.

Очите на Меси, сепак, се насочени кон млада мајка и нејзиното мало бебе.

Да не беше недостатокот на темјан и смирна – и споредбениот гламур на Камп Ноу во однос на штала – можеше да изгледа како сцена директно од Витлеем.

Шила Ебана има само 16 години и е од Екваторска Гвинеја. Таа работела како келнерка во Каталонија кога забременила со Мунир Насрауи, по потекло од Мароко, а потоа се населиле во градот Матаро.

Таму двојката го одгледала своето мало момче, освојувајќи на томбола на УНИЦЕФ за фотосесија со Меси на еден од најзначајните фудбалски стадиони во светот.

Тоа мало момче беше Ламине Јамал, 19-годишното шпанско чудо од дете кој ќе се соочи со Меси во финалето на Светското првенство на ФИФА.

„Тие се пријавија за томболата за да се фотографираат на Камп Ноу со играч на Барселона“, рече фотографката на Асошиејтед Прес, Жоан Монфорт.

„И ја добија томболата.“

Беше за фотосесија за календар, а во тоа време, Меси – сега татко на три сина – немаше поим што прави.

„Меси е прилично интровертен човек, срамежлив е“, рече Монфорт.

„Излегуваше од соблекувалната и одеднаш се најде во друга соблекувална со пластична када полна со вода и бебе во неа.

„Беше комплицирано. На почетокот дури и не знаеше како да го држи.“

Фотографиите беа одамна заборавени сè додека таткото на Јамал не ги објави на Инстаграм во 2024 година, прославувајќи го зачудувачкото деби на својот син на Европското првенство со натпис „почеток на две легенди“.

Монфорт рече дека во времето кога таткото на Јамал ги објавил сликите, немал поим во кого ќе стане бебето.

„Многу е возбудливо да се биде поврзан со нешто што предизвикало таква сензација“, рече тој.

„Да ви кажам вистината, тоа е многу убаво чувство.“