Филков ги убедувал амбасадорите на ЕУ дека работи на новиот Кривичен закон

Министерот за правда, Игор Филков, на денешното обраќање пред амбасадорите на земјите членки на Европската Унија и претставници на меѓународната заедница, ја потврдил цврстата посветеност на Владата кон реформите во правосудството.

„Наш фокус во овој период се мерките со рок до јуни 2026 година. Работиме интензивно, со јасна динамика и мерливи резултати“, истакнал Филков.

Тој информираше дека Министерството за правда активно работи на измени на Изборниот законик, усогласени со препораките на ОБСЕ/ОДИХР, при што формираната работна група веќе одржала неколку состаноци и усвоила значаен дел од предложените решенија.

„Процесот е активен, транспарентен и насочен кон консензус. Консултациите со институциите и граѓанскиот сектор се во тек и ќе продолжат со засилен интензитет“, нагласил министерот.

Осврнувајќи се на реформите во судството, Филков посочил дека Законот за Судски совет веќе дава конкретни резултати.

„Воведовме јасни критериуми, мерливи стандарди и отчетност таму каде што претходно недостасуваа. Тоа е доказ дека реформите не остануваат само на хартија“, рече тој.

Министерот потенцираше дека клучните закони за јавното обвинителство, кои добија позитивно мислење од Венецијанската комисија, се соочуваат со предизвици во собраниската процедура.

,, За жал во текот на собраниската процедура опозицијата одлучи да го блокира носењето на овој клучен реформски закон за Јавното обвинителство. Иако од наша страна беа прифатени поголем дел од нивните амандмани, наместо конструктивен придонес, за жал тие одлучија да ја закочат европската перспектива на нашата земја“, посочил Филков, додавајќи дека „одговорноста за европската иднина е заедничка, а нашата определба останува непоколеблива.”

Тој најавил и други системски решенија:

Во контекст на обезбедување на финансиските предуслови за функционално правосудство изготвен е нов Предлог Закон за судски буџет. Се предвидува воспоставување независен и стабилен систем на финансирање и зајакнување на улогата на Судскиот буџетски совет.

Акциски план за борба против корупција во судството 2026–2029 година.

Зајакнување на капацитетите за борба против организиран криминал, преку планирано вработување на финансиски експерти и дигитални форензичари.

„Особено значајна е и подготовката на новиот Кривичен законик, кој е во процес на усогласување со најновите директиви на Европската унија, вклучително и во областите на борбата против корупцијата, конфискацијата на имот, еколошкиот криминал. Дополнително се вршат и усогласувања согласно Нацрт-националната стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство 2026 – 2033 година. Паралелно се подготвува и нов Закон за кривична постапка, кој ќе биде усогласен со европските стандарди и меѓународната пракса. И двата закони ќе бидат испратени на мислење до Европската комисија“, уверувал Филков.

Пред амбасадорите резултари презентирал и министерот за европски прашања, Беким Сали. Според него, од вкупно 21 доставен реформски чекор, за 16 се очекува позитивна оценка, со што би се овозможило ослободување на околу 70 милиони евра финансиска поддршка. Тој истакнал напредок во клучните области како управување со јавни финансии, енергетска транзиција, човечки капитал и деловна средина, а предизвиците што остануваат биле во делот на сложените законски реформи и чекорите во рамки на грејс периодот.