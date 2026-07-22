ФИФА го објави најдобриот состав на Светското првенство

По завршувањето на Светското првенство, ФИФА го објави Dream XI, или идеалниот тим на турнирот. Тоа е избор на платформата на ФИФА, а меѓу првите 11 беа вклучени некои очекувани големи имиња, но и неколку интересни изненадувања.

На голот е Возиња, голманот на Капо Верде, една од најубавите приказни на турнирот. Иако неговиот тим не стигна до финалето, Возиња остави доволно силен впечаток со своите одлични одбрани за да се најде пред голманите на најголемите тимови.

Одбраната ја сочинуваат Педро Поро од Шпанија, Лисандро Мартинез од Аргентина, Дајо Упамекано од Франција и Марк Кукурела од Шпанија. Шпанскотo дуо Поро – Кукурела, дел од тимот што го заврши турнирот како светски шампиони, особено се издвојува.

Во средниот ред се Родри, Мајкл Олисе и Џуд Белингам. Родри беше еден од симболите на шпанската доминација, Олисе брилjира во францускиот тим, додека Белингам ја „одвлече“ Англија до финалето на турнирот.

Нападот изгледа речиси како да е направен од видео игра: Лионел Меси, Ерлинг Халанд и Килијан Мбапе. Меси стигна до уште едно финале со Аргентина, Мбапе повторно беше ѕвезда на Франција, а Халанд ја предводеше Норвешка до еден од најголемите резултати во нејзината историја.

Најмногу претставници во идеалниот тим се од Шпанија и Франција, со по три. Аргентина има по два, додека Англија, Норвешка и Капо Верде придонесоа по еден.

Интересно е што во изборот не се вклучени Ламине Јамал, Феран Торес или Дани Олмо, иако сите тие одиграа важна улога во кампањата на Шпанија до титулата. Токму затоа ваквите избори секогаш отвораат дебата, особено затоа што „Дрим 11“ на ФИФА не е нужно ист како изборот на стручниот комитет, туку е поврзан со гласање на платформата на ФИФА.

Идеалниот тим на Светското првенство изгледа вака: Возиња – Поро, Лисандро Мартинез, Упамекано, Кукурела – Родри, Олисе, Белингам – Меси, Халанд, Мбапе.