Фетаи ќе биде назначен за специјален претставник на владата во Брисел

Фетаи речиси два месеци на се појавуваше на владините седници и не остваруваше никаква видлива активност како вицепремиер за добро владеење, а истовремено ја добиваше платата.

Меџити додаде дека коалициските партнери начелно се согласиле за реконструкција на владата, но дека сè уште не седнале да разговараат за принципите на поделба на ресори.

Инаку, фетаи и пред формално да престане да работи не покажа којзнае каква видливост за да добива ваква „апанажа“ на странска адреса. Да беше некој кадар што не смее да го изгуби Македонија ќе си заработеше самиот пари во Брисел, а Македонија ќе ја застапуваше без пари, за укажаната доверба.