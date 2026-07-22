Европа ќе биде сведок на затемнување на сонцето во август

Делумно затемнување на сонцето ќе ги воодушеви набљудувачите на небото во Европа на 12 август, со целосно исчезнување на Сонцето во источен Гренланд, западен Исланд и делови од Шпанија, како и на Балеарските Острови и западниот Медитеран.

Космичкиот настан ќе биде делумно видлив за луѓето низ цела Европа и делови од Северна Африка, достигнувајќи до Украина и Мароко. Ирска, Велика Британија, Франција, Португалија, Италија, Швајцарија и Алжир се меѓу земјите каде што околу 90 проценти од Сонцето ќе бидат покриени од Месечината.

Специфични локации

Настанот започнува во Скандинавија и Гренланд на 12 август околу 17 часот по Гринланд, а затемнувањето се зголемува како што се движи низ Европа, достигнувајќи врв помеѓу 18:15 и 18:45 часот. Затемнувањата на сонцето се случуваат на секои 18 месеци некаде на Земјата, но само на многу специфични локации.

За многумина во Западна Европа, ова делумно затемнување на сонцето е меѓу најдобрите од ваков вид, сè додека следните целосни затемнувања на сонцето не бидат видливи во Франција, Шпанија, Германија и Италија во 2058 и 2081 година. Набљудувачите во Шпанија, Гренланд и Исланд ќе можат да видат светла сончева корона околу црниот диск на младата Месечина во август.

Експертите предупредуваат да не се гледа настанот без специјални очила за затемнување, бидејќи очилата за сонце не обезбедуваат соодветна заштита. Камерата на паметниот телефон може да помогне при гледањето на затемнувањето додека очите се свртени од Сонцето, а методот на проекција се препорачува за деца.