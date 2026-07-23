Експертски тим од скопски „Водовод“ ја контролира водата во Гостивар – до крајот на следната недела може да биде употреблива

Емилија Јанеска која е дел од лабораториско – експертски тим и доаѓа од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје на прес-конференцијата на кризниот штаб во Гостивар даде стручно појаснување за текот на испитувањата на водата од гостиварскиот водовод. Таа посочи дека пред два дена биле земени 9 примероци, од кои 3 примероци биле земени од самите каптажи за да се види квалитетот на водата.

Јанеска рече кажа дека шесте примероци земени од повеќе локации низ Општина Гостивар покажале хемиска неисправност, односно имало отстапување во однос на резидуалниот хлор.

– Во поглед на микробиолошка неисправност, забележано е отстапување кај сите примероци, што се должи на недоволниот процес на дезинфекција, рече Јанеска.

По извршените консултации со колегите од Секторот за експлоатација и одржување при ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, во текот на денешниот ден преземни се конкретни чекори.

– Заменет е типот на хлоринаторот кај каптажата. Започнато е хлорирање со повисока доза на хлор, што е во согласност со Правилникот за безбедност на вода за пиење предвиден за вакви кризни состојби. Оваа концентрација е малку повисока од вообичаената, но е потполно безбедна, рече Јанеска.

Таа посочи дека како претставник на акредитирана лабораторија ќе продолжат во текот на следните денови континуирано да земаат примероци од истите локации за да се има увид резултатите.

– Сè додека не констатираме дека водата е целосно исправна за пиење, ќе продолжиме со овој процес. Во оној момент кога водата ќе биде санитарно и безбедносно исправна за пиење, веднаш ќе биде известен Кризниот штаб.

Во Гостивар започна хиперхлорирање на водата и испирање на примарната водоводна мрежа, како дел од мерките за справување со епидемијата поради загадувањето на водоводот, информираш министерот за внатрешни работи и раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи, Панче Тошковски по состанокот на Централниот кризен штаб што се одржа во Гостивар.

Тој повтори дека новите испитувања на земените мостри потврдиле присуство на штетни материи и загадување, што довело до здравствени проблеми кај неколку илјади гостиварци.

-Преземени се технички чекори за чистење и испирање. Денес се изврши чистење на каптажата (изворот) и започна испирање на примарната мрежа. Поставен е систем за дополнително хлорирање (хиперхлорирање) на водата на самиот извор (со вредност 0,8), што е во рамки на законски дозволениот максимум и нема негативно да влијае врз здравјето на луѓето, рече Тошковски.

Тошковски во изјавата по состанокот на кризниот штаб посочи дека во поглед на обезбедување на вода за граѓаните за техничка вода, досега се поставени пунктови на 11 локации, а до крајот на денот ќе има вкупно 13 локации каде што граѓаните ќе можат да земат техничка вода. Во текот на денешниот ден се доставени повеќе од 100.000 литри пакувана вода за пиење (како и вчера) и оцени дека нема недостиг од вода за пиење. Оваа поддршка ќе продолжи и во наредните денови.

Во поглед на очекувањата за нормализирање на состојбата со водоснабдувањето во Гостивар, Тошковски кажа дека според мерењата на резидуалниот хлор, се очекува до крајот на оваа недела или почетокот на следната да има сигурна техничка вода за употреба од чешмите.

– Доколку во континуитет добиеме последователни чисти резултати, до крајот на следната недела се очекува целосно нормализирање и враќање на безбедна вода за пиење, рече министерот Тошковски.

Тој напомена дека кризниот штаб работи на подобрување на состојбата и како што напомена, долгорочно решение.

– Целта не е само моментално надминување на кризата, туку и воспоставување на стабилен и современ систем за трајна контрола на квалитетот на водата во Општина Гостивар, користејќи ги искуствата и техничките решенија од Скопје.

Со министерот за внатрешни работи како раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи, Панче Тошковски, во Гостивар беа и неколку претставници на владата, директорот на ДЗС и раководител на Главен штаб за управување со кризи, Стојанче Ангелов и градоначалникот на општина Гостивар, Ваљбон Лимани.