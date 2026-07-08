Еко-свест со Јавен повик за грантови до 70.000 евра за граѓански организации

Еко-свест ја објавува Програмата за грантови за 2026 година, со цел да ги поддржи граѓанските организации и нивните партнери во предводењето на промените кон праведно и отпорно општество.

Македонија се соочува со еколошка ранливост и институционална стагнација. Граѓанските

организации имаат клучен потенцијал да бидат „чувари на јавниот интерес“ и партнери во

имплементацијата на системски решенија, но често се ограничени од недостаток на ресурси и техничка експертиза. Оваа програма не само што финансира проекти, туку систематски го гради капацитетот на граѓанскиот сектор.

Во оваа фаза на програмата, Еко-свест ги поканува заинтересираните организации да достават концепт за нивната проектна идеја најдоцна до 31 јули.

Грантовите треба да бидат насочени кон постигнување на следните цели:

· Техничко застапување: Подобрување на капацитетите за анализа и застапување на

еколошки регулативи (усогласени со ЕУ Поглавје 27).

· Институционален надзор (watchdogging): Обезбедување транспарентност и одговорност во носењето одлуки.

· Заштита на природата: Управување со заштитени подрачја и обнова на екосистеми.

· Практични решенија: Имплементација на пилот-проекти за декарбонизација и заштита на природата.

· Јавна свест: Подигање на климатската писменост и градење на граѓански активизам.

· Организациска отпорност: Градење на внатрешни управувачки вештини на организациите

Право на учество имаат граѓански организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, кои постојат и се регистрирани најмалку 4 години пред објавувањето на овој повик. Организациите се охрабруваат да формираат партнерства со други локални чинители (други организации, општини, бизниси и др.) Вкупен фонд на програмата изнесува 21.500.000 денари. Грантовите може да бидат со износ од најмалку 1.200.000 денари и најмногу 4.300.000 денари.

Времетраење на проектите е од 12 до 14 месеци.

Предвиден почеток на спроведување на проектите е од 1 ноември 2026 година.