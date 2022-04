Ед Ширан победи во битката за авторските права за „Shape of You“

Англија – Текстописецот Ед Ширан, добитник на Греми награда, во средата победи во битката за авторски права во Обединетото Кралство за неговиот хит „Shape of You“ од 2017 година, а потоа остро го критикуваше она што тој го опиша како „култура“ на неосновани тужби со цел да се добијат пари од уметниците , за да се избегнат трошоците за судење.

Британската поп-ѕвезда и неговите ко-текстописци, Џон Мекдејд од Snow Patrol и продуцентот Стивен МекКатчеон, ги негираа наводите дека песната е копирана дел од „Oh Why“ од 2015 година на Сами Чокри, кој настапува под името Сами Свич.

„Иако очигледно сме задоволни со резултатот, чувствувам дека ваквите тврдења се премногу вообичаени сега и станаа култура каде барањето се поднесува со идејата дека спогодбата ќе биде поевтина отколку да се оди на суд, дури и ако има не е основа за тврдењето“, рече Ширан во видеото објавено на Твитер. „Тоа е навистина штетно за индустријата за пишување песни“.

Ендрју Сатклиф, адвокатот на ко-текстописците на „О зошто“, тврди дека има „неоспорна сличност меѓу делата“. Тој тврдеше дека Ширан имал „Ох зошто“ во главата „свесно или несвесно“ кога „Shape of You“ беше напишана во 2016 година.

Тужителите тврдеа дека рефренот „Oh I, Oh I, Oh I“ во хорот на „Shape Of You“ бил „неверојатно сличен“ на линијата „Oh Why, Oh Why, Oh Why“ во нивната песна.

За време на 11-дневното судење, Ширан ги негираше наводите дека „позајмува“ идеи од непознати текстописци без признание и рече дека отсекогаш бил фер во признавањето на луѓето кои придонесуваат за неговите албуми.

Во пресудата од средата, судијата на Високиот суд, Антони Закароли, заклучи дека Ширан „ниту намерно ниту потсвесно“ копирал фраза од „О зошто“ кога го пишувал својот голем хит.

Ширан, Мекдејд и Мек во соопштението изјавија дека цената на случајот е повеќе од финансиска. Стресот од одење на судење, исто така, ја повредува креативноста, значи помалку време за правење музика и зема емоционален данок, велат тие.

„Толку е болно да слушнете некој јавно и агресивно да го оспорува вашиот интегритет“, рече триото. „Толку е болно да се браниш од обвинувањата дека си направил нешто што не си го направил и никогаш не би го направил“.

„Shape of You“ беше најпродаваната песна во Велика Британија во 2017 година. (АП)