Двократен олимписки шампион во веслање почина ненадејно на 50 години

Светот на веслањето го загуби еден од најголемите спортисти на својата генерација. Легендарниот Норвежанец Олаф Тафте, двократен олимписки шампион и човек кој се натпреварувал на седум Олимписки игри, почина на 50-годишна возраст.

Според ESPN, Тафте бил пронајден во несвест на својата семејна фарма во понеделник попладне. Лекарите брзо пристигнале на местото на настанот, започнале со кардиопулмонална реанимација и го пренеле со хеликоптер во болница во Осло, но неговиот живот не можел да се спаси.

Семејството објави дека немало сведоци на инцидентот и дека нема сомнение дека станува збор за несреќа на работното место. Точната причина за смртта сè уште не е објавена. Тафте го преживеале неговата сопруга Аина и нивните две деца.

Седум Олимписки игри и четири медали

Олимписката кариера на Тафте траела неверојатни 25 години – од Атланта во 1996 година до Токио во 2021 година. Тој се натпреварувал на седум последователни Олимписки игри, подвиг со кој малкумина спортисти можат да се пофалат.

Неговите најголеми успеси биле во сингл. Тој го освои олимпиското злато во Атина во 2004 година, а четири години подоцна ја одбрани титулата во Пекинг.

Неговата импресивна колекција вклучува сребро во двојки во Сиднеј во 2000 година и бронза во Рио во 2016 година, освоени кога веќе имал 40 години. Тој беше и двократен светски шампион и добитник на медалот Томас Келер, најпрестижната индивидуална награда во светското веслање.

Тафт никогаш не знаеше како да седи мирно надвор од чамецот. Ја водеше семејната фарма, работеше како волонтерски пожарникар и започна неколку деловни потфати.

Неговата животна филозофија најдобро се сумира во реченицата што еднаш ја изговори:

„Не сум создаден за одмор. Морам постојано да правам нешто, инаку ми здодева.“

Олаф Тафт живееше токму тоа – силен, неуморен и без откажување. Неговата смрт ја шокираше Норвешка и целиот свет на веслање.