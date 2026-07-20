Два милиони луѓе ги пречекаа шпанските шампиони во Мадрид

Речиси два милиони Шпанци, од кои многумина сè уште со заматени очи и малку нежни по историската победа на земјата против Аргентина на Светското првенство, се упатија кон центарот на Мадрид во понеделник вечерта за да ја пречекаат триумфалната репрезентација дома.

„Ла Роха“, која ја победи Аргентина со 1-0 во финалето во Њу Џерси во недела вечерта, доби прва од многуте херојски пречекувања кога слета на аеродромот „Барахас“ во Мадрид во 14,30 часот по локално време во понеделникот.

Капетанот на Шпанија, Родри, го мавташе трофејот во воздух додека излегуваше од авионот, со медалот од претходната ноќ околу вратот. Тимот позираше за фотографија пред да се упати кон терминалот четири каде што стотици воодушевени навивачи, многумина во шпански дресови и носејќи го црвено-жолтото знаме на земјата, чекаа и се надеваа дека ќе ги видат новопечените шампиони.

Нивната прва станица беше аудиенција кај кралот Фелипе, кралицата Летиција и нивните ќерки, принцезата Леонор и принцезата Софија, во палатата Зарзуела, северозападно од Мадрид, каде што кралот им оддаде почит на нивниот талент и решителност.

„Ова беше епски триумф“, рече тој. „Беше привилегија и радост за четворицата од нас да ве видиме како играте во финалето и да можеме да го прославиме со вас тој момент на кревање на пехарот, со огромна благодарност од цела Шпанија“.

Фелипе, исто така, ја пофали нивната цврстина, велејќи: „Страдавте, се вративте дома со модринки и уморни, издржавте некои критики, но што е сето тоа во споредба со радоста од донесувањето на пехарот дома?“

Следниот состанок на тимот беше посета на палатата Монклоа – канцеларијата и резиденцијата на премиерот – за да го видат Педро Санчез. Социјалистичкиот премиер им понуди на играчите и техничкиот персонал „огромна благодарност… за играта, за трудот и за победата“.

Зборувајќи во палатата Монклоа, Родри рече дека „победата за вашата земја е најубавото нешто што постои“. Тој додаде: „Оваа генерација порасна гледајќи ги [Икер] Касиљас и [Андрес] Иниеста како го креваат пехарот [во 2010 година] и тоа што денес можевте да го направите тоа е најголемото нешто што можете да го направите во фудбалот“.

Најважниот момент за навивачите – кои се храбреа со вечерната жештина од 34 степени Целзиусови – беше победничката парада што се движеше од Монклоа до Плаза де Сибелес, веднаш пред градското собрание на Мадрид. Тие се собраа на плоштадот, некои засолнувајќи се од сонцето под чадори, додека тимот се приближуваше со автобус со отворен кров. Делегатот на централната влада во Мадрид процени дека имало околу 1,8 милиони присутни по рутата.

Градоначалникот на Мадрид, Хозе Луис Мартинез Алмеида, изјави за Радио Национал де Еспања дека главниот град работел за да му го даде на тимот враќањето дома што го заслужува. Тој, исто така, ги поздрави мирните и радосни сцени што ја дочекаа победата на Шпанија во неделата навечер.

„Иако имаше илјадници и илјадници луѓе на улиците синоќа, практично немаше никакви инциденти во градот“, рече тој.

„Подготвуваме сè за вечерва… Она на што се фокусираме е како да го прославиме и поздравиме тимот кој ќе живее засекогаш во нашата меморија“.

Победата – втората победа на Шпанија на Светското првенство за мажи по нивниот триумф против Холандија во Јужна Африка во 2010 година – ја видоа стотици илјади Шпанци кои го следеа натпреварот во барови, паркови, саеми, арени за бикови и на огромни екрани во центарот на Мадрид. Шпанскиот печат ја поздрави како „уникатно колективно искуство“ овозможено од млад тим кој го одразува сè што е најдобро за една модерна, разновидна и решителна земја.

Победата беше ентузијастички поздравена и од политичката класа на земјата.

„НИЕ СМЕ СВЕТСКИ ШАМПИОНИ!!“ напиша Санчез во објава на социјалните мрежи. „Каква неверојатна национална репрезентација. Ви благодарам, тиме“.

Алберто Нуњез Феихо, лидерот на конзервативната Народна партија на Шпанија, беше подеднакво слободен со големите букви. „Заслужени СВЕТСКИ ШАМПИОНИ! Вредности, напорна работа, понизност и вера. Напишавте историја. Нема граници за овој тим… Да живее Шпанија!!!“, напиша тој на Икс.

Сантијаго Абаскал, лидерот на крајно десничарската партија Вокс, исто така му честиташе на тимот за носењето на „знамето на Шпанија толку далеку и толку високо“.

Шпанската поштенска служба, Кореос, објави дека ќе се направи посебна марка за да се одбележи она што го нарече „едно од најголемите достигнувања во историјата на шпанскиот спорт“. Црвената марка ќе го носи зборот CAMPEONES и ќе содржи две ѕвезди – по една за секоја од победите на Шпанија на Светското првенство.