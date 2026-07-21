До 13 часот регистрирани шест пожари на отворен простор, активен е еден, а четири се под контрола

Центарот за управување со кризи (ЦУК) соопшти дека до 13:00 часот попладнево, регистрирани се вкупно шест пожари на отворен простор, од кои активен е еден пожар, четири се под контрола, а еден пожар е изгаснат.

Активен е пожарот во Општина Делчево на градските гробишта, со кој е зафатена ниска вегетација.

Под контрола се пожарите во Општина Василево, село Доброшинци (депонија), во Општина Кочани (градска депонија), во Општина Илинден, Ајватовски Рид (ниска вегетација) и во Општина Желино, село Садларево (ниска вегетација).

Според ЦУК, изгаснат е пожарот во Општина Кочани на улицата „Иван Иванов Балашо“ со кој беше зафатена ниска вегетација.